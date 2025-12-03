Brugherio: si dimette anche l’assessora Monguzzi, tensione sulla maggioranza

Tira aria di crisi sulla giunta di Brugherio guidata da Roberto Assi: mercoledì 3 dicembre l’assessora alle Politiche sociali Silvia Monguzzi, in quota a Fratelli d’Italia, si è dimessa con una pec inviata al sindaco.

Brugherio: si dimette anche l’assessora Monguzzi, «non abituata a lavorare così»

«È stata – spiega – una decisione sofferta, ponderata, maturata dopo una attenta valutazione delle condizioni attuali che vedono una intollerabile mancanza di serenità e di rispetto tra le mura comunali. Non riuscivo a lavorare, sembrava dovessi supplicare per poter portare avanti ogni progetto: io sono una persona concreta, non sono abituata a operare così».

Ora rimarrà nel direttivo locale del partito: «Continuerò a mettere a disposizione della comunità il mio impegno e la mia esperienza – afferma – nella convinzione che il confronto democratico e la collaborazione siano elementi essenziali per il bene comune».

Brugherio: si dimette anche l’assessora Monguzzi, ultimi due consigli comunali disertati da parte dei rappresentanti di Fdi

Le sue dimissioni non sono propriamente un fulmine a ciel sereno: da tempo i rapporti all’interno della maggioranza di centrodestra sono tesi tanto che i due ultimi consigli comunali sono stati disertati da una parte dei rappresentanti di Fratelli d’Italia.

La Monguzzi è la seconda assessora alle Politiche sociali a lasciare l’amministrazione eletta nella primavera 2023: nel febbraio 2024 ha rinunciato all’incarico Serenella Pesarin, anche lei di FdI.