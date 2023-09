Brugherio, la ministra Alessandra Locatelli in visita alla festa provinciale della Lega

La presenza costante sul territorio e la capacità di ascolto degli amministratori sono gli elementi che fanno della Lega «una squadra di governo a tutti i livelli: nei Comuni, nelle regioni e a Roma». Lo ha affermato sabato 2 settembre la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, nel suo intervento alla festa provinciale del partito in corso a Brugherio. «Mi auguro -ha auspicato- che alle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre i brianzoli votino per il centrodestra, perché siamo pronti a fare grandi cose» per l’Italia in un «momento difficile per le imprese, le famiglie e i cittadini» in cui «nessuno deve sentirsi escluso». E dal palco ha chiamato l’applauso per Silvio Berlusconi, «che ha lasciato una grande traccia». I ministri leghisti, ha dichiarato, stanno dando un contributo importante all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni: Roberto Calderoli con la riforma dell’autonomia differenziata consentirà «di garantire a tutti i cittadini le medesime prestazioni anche nelle regioni molto complesse», Giancarlo Giorgetti è impegnato a far tornare i conti, il responsabile dell’Istruzione Giuseppe Valditara sta affrontando il fenomeno degli studenti che tirano oggetti agli insegnanti, e Matteo Salvini, «sotto processo per aver tutelato i nostri confini», è intento a sbloccare molte opere pubbliche.

Lega: in programma una due giorni importante a Rimini

La ministra Locatelli con i volontari della festa

«Io -ha spiegato Locatelli- mi occupo delle persone, incontro le associazioni e le istituzioni. Dobbiamo lavorare insieme per migliorare il Paese e perché bambini con disabilità o autistici non vengano più allontanati dalle spiagge o dagli alberghi». A Rimini il 22 e 23 settembre, ha annunciato, si svolgerà il primo evento nazionale in cui si confronteranno il mondo del terzo settore e le realtà che si occupano di disabilità: accanto ai seminari e ai dibattiti ci saranno momenti di aggregazione in cui giovani con disabilità esprimeranno i loro talenti nella musica e in altre discipline. Durante la due giorni verranno definite le linee guida che saranno alla base di un «grande piano nazionale per le disabilità che sarà firmato dal presidente della Repubblica». Un decreto che dovrebbe essere varato l’anno prossimo, ha proseguito, modificherà le modalità di valutazione dell’invalidità civile: le attuali tabelle che misurano la capacità lavorativa dovrebbero essere sostituite da criteri attenti alla dignità delle persone. La ministra sta, inoltre, elaborando un provvedimento sul «progetto di vita» che riduca la burocrazia e superi la frammentazione tra i diversi enti a cui devono rivolgersi disabili, anziani o malati cronici per ottenere prestazioni e ausili.

Lega: attesi nel prossimo weekend Valditara e Salvini

Ancora Locatelli con Ronchi

«Il suo dicastero -ha commentato Maurizio Ronchi, anima della Lega brugherese- è uno tra i più importanti in quanto tocca la vita delle persone». La festa proseguirà da giovedì 7 a domenica 10: sabato 9, alle 21, sul palco nell’area di via Aldo Moro è atteso Valditara mentre la chiusura della kermesse sarà affidata domenica sera a Salvini.