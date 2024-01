Besana in Brianza, Paolo Gasparetti sarà il candidato del centrosinistra nelle amministrative

A Besana in Brianza è entrata nel vivo la campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. Dopo l’annuncio della seconda candidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino Emanuele Pozzoli, forte del sostengo della coalizione di centrodestra -formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega-, anche il Partito democratico è sceso ufficialmente in campo, unendo le forze con la neonata civica Besana per Tutti. Sabato 20 gennaio, nel pomeriggio, in occasione di un incontro tenutosi a Cazzano, la coalizione di centrosinistra ha annunciato il nome del candidato sindaco con cui correrà alle amministrative di giugno. Si tratta di Paolo Gasparetti, 62 anni, con una lunga carriera nel settore bancario. Nato a Inzago, nel milanese, da una famiglia operaia di origini contadine, sposato e papà di uno studente universitario, risiede a Besana dal 2005 e da oltre 12 anni collabora con la Polisportiva Besanese, per cui ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente e consigliere. Gasparetti non ha alcuna esperienza politica alle spalle, ma vanta un ruolo molto attivo nel sociale. Sportivo da sempre e molto attento al sociale, negli anni ha partecipato a diverse iniziative a sostegno dei più fragili, organizzando eventi, raccolte fondi e svolgendo attività di servizio. Oggi allena una squadra di basket della Polisportiva composta da adolescenti e da 2 anni è animatore del progetto di inclusione sportiva “Sport insieme” che coinvolge quindici ragazzi diversamente abili. Ormai prossimo alla pensione, è pronto, in caso di vittoria alle urne, a fare il sindaco a tempo pieno.

Amministrative 2024: le dichiarazioni di Gasparetti e di chi lo sostiene



«Mi candido al ruolo di sindaco per perseguire il bene comune. Sarò al servizio di tutte le cittadine e i cittadini e lavorerò per una Besana vivace, accogliente, integrata nel territorio, con una comunità unita e collaborativa», ha dichiarato il neo candidato sindaco, presentato, tra gli applausi dei tanti sostenitori presenti al centro San Clemente, dalla capolista della civica Besana per Tutti, Susanna Citterio. «Questa coalizione non è una semplice unione temporanea in vista delle elezioni, è l’avvio di un nuovo modo di concepire la politica del territorio. Con il vostro supporto, lavoreremo per fare ciò che è giusto, non ciò che è conveniente, coinvolgendo tutte le fasce della popolazione e facendo in modo che Besana diventi una città viva per tutte le età. Criticheremo le idee, non le persone, argomentando le nostre posizioni senza delegittimare l’avversario. Il nostro programma elettorale, su cui siamo al lavoro da diversi mesi, sarà unico e all’insegna della novità», ha aggiunto Gasparetti. «Questa squadra è nata per offrire ai besanesi un’alternativa all’amministrazione leghista che, con tanta sicumera, è alla guida della nostra città da 5 anni», ha sottolineato il segretario dem Elio Sanvito. «Noi offriamo a Paolo il supporto della nostra passione politica e della nostra competenza amministrativa acquisita negli anni sia al governo della città che tra i banchi dell’opposizione», ha aggiunto Giovanna Tettamanzi, che guiderà la lista Pd.