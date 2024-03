Albiate, la candidata sindaco del centrosinistra Vanessa Gallo incontra la popolazione

Una serata per condividere buone pratiche, idee e aspirazioni e rilanciare l’importanza di investire in educazione, cultura e sport: la candidata sindaco Vanessa Gallo illustra le progettualità per Albiate. Proseguono gli incontri aperti alla cittadinanza promossi dalla lista civica di centrosinistra Uniti per Albiate in preparazione alla campagna elettorale che come noto vedrà il paese al voto in giugno. La candidata sindaco Vanessa Gallo, consigliere comunale di opposizione, ha incontrato venerdì 15 marzo un folto pubblico al polo culturale, molti gli esponenti delle associazioni locali presenti, per illustrare le idee rispetto a tre tematiche che -ha precisato Gallo- «sono interdisciplinari perché unire scienze, arte, musica, sport ed educazione significa coinvolgere il cittadino di ogni età e appartenenza ad assumere un nuovo punto di vista per una lettura più inclusiva ed etica del paese».

Amministrative: Gallo punta su un metodo inclusivo

Gallo ha ribadito il proprio metodo, prima di illustrare alcuni punti e progetti. «Vogliamo fare le cose insieme attraverso un approccio circolare per promuovere bellezza di tutti e di cui tutti si curano -afferma-: insieme per coltivare uno spirito visionario che infonda voglia di partecipare ed impegno». «Serve cambiare prospettiva -afferma-. Comune, associazioni, imprese e scuole, con la famiglia al centro, devono alimentare la sinergia, la collaborazione, l’integrazione tra l’offerta formativa, sportiva e culturale del paese».

Amministrative: tanti gli obiettivi sul tavolo

Non un libro dei sogni, ma un progetto concreto fatto di proposte. Per la cultura, partendo proprio dal luogo che ha ospitato l’incontro di venerdì 15 marzo, Uniti per Albiate punta a «rivitalizzare il polo culturale, identificando uno spazio anche per una sala della musica», ad ampliare gli orari di apertura della biblioteca, «almeno il sabato pomeriggio o una sera a settimana», ad istituire il Tutor della cultura, «punto di riferimento della società civile per attività culturali», riqualificare parco e Villa Campello, rendendo i giovani protagonisti «tramite crediti formativi». Per l’educazione, Gallo punta su «smart building a scuola» per riqualificare ambienti, dare maggiore sicurezza, salubrità e gestire meglio gli spazi, ma anche sull’educazione alla sostenibilità promuovendo «il tuo albero alla nascita», «cura del parco», «cultura della pace», ed ancora l’istituzione di “Virgilio”, ovvero una guida per bambini ed adolescenti, mobilità sostenibile con Pedibus, più piste ciclabili e car sharing tra famiglie, ma anche pet terapy. sport e arte: Gallo punta a qualificare palestra, spogliatoi e pista di atletica, ad avviare un confronto con la Curia per «progettare e valorizzare gli impianti sportivi in oratorio», nonché alla creazione di aree pubbliche dedicate allo sport come campo di basket e calcetto. L’arte consentirebbe al Comune di promuovere «laboratori di idee per raccontare il paese attraverso concorsi video, musica, pittura, grafica, sito web, spazi murales» e sviluppare l’“ABC digitale” per uno scambio di competenze tra giovani ed anziani.