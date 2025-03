Il primo congresso di Forza Italia nella provincia di Monza e Brianza si è tenuto venerdì 14 marzo ad Albiate ed il primo segretario eletto è Gabriel Usai, attuale capogruppo di opposizione in Consiglio comunale nel paese brianzolo. Nel consiglio eletti Greta Caldarini, Rina Lazzarin, Norberto Ielpo, Luca Recalcati, Nicoletta Ielpo, Gianluca Delli Muti e Augusto Mirko Di Lascio.

Politica: orgoglio e senso di appartenenza per il nuovo segretario

Orgoglio e spirito di appartenenza nelle prime parole a caldo del neo segretario eletto. «Il movimento politico Forza Italia è un’associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, cattolico liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia e solidarietà, concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà: a questi principi si è sempre ispirata l’azione di Forza Italia ad Albiate, sia attraverso l’attività dei consiglieri comunali eletti e degli assessori nel corso degli anni, che fuori, attraverso l’attività dei militanti sul territorio e tra i cittadini -dichiara Gabriel Usai, salutato ad Albiate anche dal coordinatore provinciale Luca Veggian e dal capogruppo regionale Fabrizio Figini-. Questi continueranno ad essere i valori di riferimento dell’attività che il partito porterà avanti nei prossimi tre anni grazie all’impegno di coloro che in Forza Italia, eletti e non, dedicheranno alla comunità albiatese per rendere migliore la vita dei cittadini».

Politica: i primi obiettivi programmatici del nuovo mandato

Usai ricorda il peso del partito a livello comunale e rilancia l’unione del centrodestra. «Siamo sempre stati propositivi e, molto spesso, le giunte che hanno qui governato, hanno preso decisioni e compiuto atti positivi grazie alle proposte di Forza Italia e la collaborazione oltre che con gli altri partiti, anche con la lista civica SìAmo Albiate. Ci piacerebbe aprire una sede locale, ma è molto impegnativo e oneroso, cercheremo allora di creare dei momenti di incontro, perché questo è importante per il contatto con i cittadini e dovremo cercare di avvicinare a noi le persone di ogni età e ceto, soprattutto i giovani e come partito che sempre si è proposto come valida forza politica capace di governare questo Comune -conclude-: porteremo avanti istanze che sempre cercheranno di migliorare la qualità della vita degli albiatesi, rilanciando anche una rinnovata unione del centrodestra in tutte le sue componenti».