Approvato il bilancio di previsione 2026-2028 del comune di Briosco, i cui punti principali sono stati illustrati durante l’ultima seduta di consiglio del 19 dicembre. Come sottolinea l’assessore e vicesindaco Massimiliano Bello, «l’obiettivo dell’amministrazione è di non aumentare le tasse, consolidando anche gli impegni e i servizi istituiti in questi anni, nonostante gli aumenti di prezzo di appalti, utenze e servizi». Tra gli obiettivi confermati dal 2025 figurano tributi e tariffe, che rimarranno stabili, così come l’addizionale Irpef, il canone unico patrimoniale e l’Imu. Confermato anche il bonus rifiuti, con uno sconto del 25 per cento per le famiglie con Isee inferiore a 9.530 euro o a 20mila euro per i nuclei numerosi. Inalterati anche i servizi a domanda individuale, ai quali si aggiunge il trasporto scolastico, che da servizio esternalizzato è rientrato nella gestione degli uffici comunali.

Consiglio comunale: scuole ed arredo urbano sotto la lente

Sono numerosi i lavori pubblici del 2026 inseriti in bilancio: tra questi la riqualificazione energetica della scuola di Briosco, per un importo di 450mila euro, e del municipio per 350mila euro, finanziati tramite il conto termico. Figurano inoltre interventi di manutenzione, finanziati con gli oneri per un totale di 192mila euro, su edifici scolastici e pubblici, arredo urbano e verde, illuminazione pubblica e manutenzione stradale. Tra le spese di investimento 2027-2028 si stimano quasi 5 milioni di euro, così suddivisi: 3,5 milioni per la ristrutturazione del primo lotto della Curt del Selè, per la quale l’amministrazione è in trattativa con regione Lombardia affinché copra il 50 per cento dei costi; 700mila euro con contributo statale gestito dalla Regione per la riqualificazione del refettorio scolastico; 200mila euro ciascuno per il secondo lotto del marciapiede tra Fornaci e Capriano, attualmente in fase di completamento del primo lotto, e per la manutenzione straordinaria del secondo lotto del cimitero comunale in via Verdi; 150mila euro per la riqualificazione del secondo lotto del cimitero di Briosco, mentre è in corso quella del primo, e altrettanti per la realizzazione del quarto lotto del marciapiede di via Rossini, una volta conclusi il secondo e il terzo lotto. In dirittura di arrivo anche i lavori di ampliamento del centro sportivo e la riqualificazione di via Donizetti. È infine in fase di progettazione anche il restauro di villa Annoni, con un investimento complessivo di 796mila euro, di cui 540mila finanziati tramite contributo Mit e 256mila coperti con fondi propri di bilancio.