Sovico: lavoratrice sindacalista licenziata dopo 20 anni, sciopero alla Beta

Beta Utensili di Sovico: Rsu e Fiom Cgil annunciano una assemblea in sciopero in azienda per giovedì 14 novembre con un presidio (ad oltranza) fuori dai cancelli della fabbrica. La Beta Utensili di Sovico, storica azienda brianzola che ha compiuto 100 anni di storia l’anno scorso, con sedi in tutta Italia e nel mondo, secondo quanto riferiscono i sindacati, ha annunciato l’intenzione di risolvere il rapporto di lavoro di una delegata sindacale Fiom Cgil, in azienda da oltre 20 anni.

Sovico: lavoratrice sindacalista licenziata dopo 20 anni, la nota di Rsu e Fiom Cgil

“La lavoratrice era stata allontanata dal lavoro nei mesi scorsi a seguito di alcune visite mediche che hanno accertato il logoramento di alcune condizioni fisiche e dopo che la lavoratrice ha avuto il riconoscimento di una malattia professionale dall’Inail – riferiscono i sindacati – non solo l’azienda ha deciso unilateralmente e senza confronto alcuno di lasciare a casa una delegata sindacale della Fiom Cgil, ma ha deciso di chiudere gli occhi davanti alle proprie responsabilità e gettare come un oggetto una lavoratrice che, entrata ventenne in azienda senza alcun problema di salute, ora si ritrova senza lavoro e con problematiche fisiche. I lavoratori non sono oggetti”.

Una decisione che ha fatto maturare in Rsu e Fiom Cgil la scelta di organizzare una assemblea in sciopero in azienda per giovedì 14 novembre: alle 10 è annunciato un presidio fuori dai cancelli della fabbrica in via Volta 18 a Sovico. La mobilitazione – fanno sapere sindacati- continuerà fino a che non verrà ritirato il provvedimento.