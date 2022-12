Silvio Berlusconi sul podio dei più ricchi d’Italia (e al mondo), Forbes promuove anche Giuseppe Crippa

C’è Silvio Berlusconi sul podio degli uomini più ricchi d’Italia e nell’esclusivo club internazionale dei multimiliardari. Il presidente onorario dell’Ac Monza, 86 anni, è terzo con un patrimonio di 6,5 miliardi di dollari. Nella classifica mondiale passa dalla 327esima alla 385esima posizione. Davanti a lui solo Giovanni Ferrero (58 anni), dell’omonima azienda dolciaria, leader incontrastato con circa 35,3 miliardi di dollari (30° al mondo, +10 posizioni); secondo lo stilista Giorgio Armani (88 anni) con 6,9 milioni di dollari e 356 al mondo (rispetto alla 323esima dell’inizio dell’anno).

Silvio Berlusconi sul podio dei più ricchi d’Italia: 51 italiani nella classifica mondiale

Sono i “paperoni” della graduatoria stilata dalla testata specializzata Forbes. Le posizioni sono confermate anche se i capitali sono in calo forse per l’effetto delle difficoltà internazionali. Su un totale di 2.668 super miliardari, gli italiani in classifica sono 51.

Silvio Berlusconi sul podio dei più ricchi d’Italia: la top 5

Nella top 5 italiana ci sono Massimiliana Landini Aleotti dell’industria farmaceutica Menarini e Piero Ferrari, figlio del Drake Enzo Ferrari, vice presidente e proprietario del 10,2% dell’azienda fondata dal padre e presidente del gruppo Ferretti che si occupa di yacht di lusso.

Giuseppe Crippa Technoprobe

Più ricchi d’Italia: c’è Giuseppe Crippa della Technoprobe

A ridosso della Top ten, al numero 12 in Italia e 746 nel mondo, c’è Giuseppe Crippa, fondatore della Technoprobe di Cernusco Lombardone, nella bassa provincia di Lecco, che si è affermata nella produzione di semiconduttori e dispositivi di microelettronica crescendo grazie alla quotazione in Borsa dal febbraio 2022.

Crippa era impiegato alla StMicroelectronic di Agrate Brianza quando nel 1989 avviò il suo progetto insieme al figlio Cristiano. Realizzava sonde per il mercato delle “probe cards”, utilizzate per il test dei chip. In pochi anni ha fondato la Techoprobe. Crippa ha 87 anni (classe 1935) e oggi il suo patrimonio ha un valore di 3,7 miliardi di dollari.