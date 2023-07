Mutui: a Monza e Brianza quasi il 16% ha scelto il tasso variabile

Chi ha acceso un mutuo negli ultimi 18 mesi nella provincia di Monza e Brianza nel 15,7% dei casi ha scelto il tasso variabile. Una scelta che con l’aumento dei tassi di interesse sta pesando sulle tasche. Il dato deriva dalla analisi congiunta Facile.it – Mutui.it.

Mutui: a Monza e Brianza percentuale superiore a media regionale e nazionale

La percentuale è superiore sia alla media regionale (14,7%) sia a quella nazionale (14,5%). Ma non è tra le più alte.

Mutui: la graduatoria delle aree lombarde

Nella graduatoria delle aree lombarde più esposte agli aumenti, sul podio si posizionano Pavia (18,8%), Cremona (17,9%) e Brescia (17%), seguite da Bergamo, (16,8%), Mantova (16,4%), Monza e Brianza e Como (14,8%). Valori inferiori alla media regionale e nazionale, invece, per Milano, (13,3%), Varese (12,8%) e Lecco (12%).

Mutui: rate cresciute fino al 60% in un anno e mezzo

Guardando ai valori regionali, in Lombardia chi ha ottenuto questo tipo di finanziamento negli ultimi 18 mesi ha ricevuto, in media, 154.637 euro e oggi si trova ad affrontare una rata che, in un anno e mezzo, è cresciuta fino al 60%.