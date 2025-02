Un’opportunità per chi è alla ricerca di un lavoro. A offrirla sono le insegne Unes e il Viaggiator Goloso che mercoledì 12 febbraio saranno a Monza, nel punto vendita Unes di via Cederna, angolo via Borsa, in occasione dei “Job Days”. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 16.30, con una pausa dalle 13 alle 14. Lo scopo è quello di selezionare addetti alla vendita e addetti ai reparti freschi.

Monza: Job Day per le insegne Unes e Viaggiator Goloso, anche senza esperienza

Possono partecipare sia candidati che hanno già lavorato in questi ambiti sia persone senza esperienza. A queste ultime verrà offerto un percorso di formazione dedicato per garantire standard di servizio di eccellenza, come richiesto dalle due insegne.

Gli interessati potranno presentarsi direttamente all’appuntamento portando con sé il proprio curriculum vitae in formato cartaceo. Sarà possibile candidarsi per le posizioni aperte in tutti i punti vendita della rete Unes e il Viaggiator Goloso.

Monza: Job Day per le insegne Unes e Viaggiator Goloso, chi sono

Unes, nata a Milano nel 1967, fa parte del gruppo Finiper Canova dal 2002 ed è presente in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con oltre 200 punti vendita diretti e in franchising. Il Viaggiator Goloso, Brand Premium del gruppo è nato nel 1999 e si è evoluto fino a diventare un’insegna vera e propria. È presente con 11 store monomarca in Lombardia. Il gruppo impiega più di 3.000 persone e genera un fatturato totale lordo di 1,2 miliardi di euro (dato 2023). Ulteriori informazioni sulle posizioni aperte sono sul sito dell’azienda.