Ministero dell’Innovazione a Milano, piccole e medie imprese e artigiani Cna apprezzano l’idea

La proposta di portare a Milano il Ministero dell’Innovazione piace alle piccole e medie imprese e agli artigiani lombardi. “Milano è da sempre capitale dell’innovazione in Italia, non solo sul terreno delle soluzioni tecnologiche e di processo, ma su quello della creatività e del design di prodotto– ricorda il presidente di CNA Lombardia, Giovanni Bozzini–La Lombardia e Milano costituiscono la culla percentualmente più rilevante di start up innovative del paese. E non è solo un dato quantitativo ma anche qualitativo. Una sede ministeriale a Milano costituisce un elemento significativo e utile anche sul piano simbolico. Inoltre, occorre lavorare sul terreno dell’innovazione sia come fabbisogno sia per dare una spinta propulsiva emergente dal nostro tessuto produttivo”.

Ministero dell’Innovazione a Milano: territorio culla delle start up

Dati alla mano, in Lombardia si addensa il 27% delle start up innovative italiane, il cui 18% insiste sul territorio milanese. Per quel che riguarda, invece, le domande di brevetto, la Lombardia risultava prima in Italia nel 2020 e dodicesima fra le regioni europee. “Radicare in tutto o in parte la struttura ministeriale a Milano – conclude Bozzini – potrebbe rappresentare l’opportunità per conformare meglio e più direttamente le politiche sul tema delle sfide e dei cambiamenti tecnologici e culturali”.