Ma quale elettrico, in Brianza l’età media delle auto è di quasi 11 anni

Il mercato del nuovo arranca e l’usato “tira” sempre di più: il settore auto non sta vivendo un periodo facile e non solo in Italia. Tra prezzi alle stelle e nuove tecnologie (vedi l’elettrico) che non sfondano, il parco auto italiano è sempre più anziano, per non dire vecchio. L’età media delle auto circolanti nel Bel Paese è arrivata a settembre 2024 addirittura a 11 anni e 8 mesi e la Lombardia non è troppo lontana, 11 anni e 1 mese (+3,2% rispetto a un anno prima) ma ciò nonostante (ed è tutto dire) è la seconda regione in Italia con i veicoli più giovani.

Quasi 11 anni di età media ma la Brianza ha un parco auto tra i più giovani in Italia

Meglio ancora la Brianza, 10 anni e 10 mesi, che vanta il secondo parco auto più giovane a livello regionale dopo quello milanese (5 mesi in meno). Numeri emersi da un’analisi di Facile.it. In Lombardia le auto più “vecchie” circolano a Sondrio, dove a settembre 2024 l’età media era pari a 13 anni e 3 mesi. Al secondo posto troviamo, a pari merito, Cremona e Mantova, aree dove i veicoli hanno, in media, 12 anni e 2 mesi. La provincia di Brescia, invece, si posiziona terza sul podio con un’età media delle auto pari a 11 anni e 11 mesi.

Età del parco auto, le vetture più vecchie circolano a Sondrio: 13 anni e 3 mesi di media

Continuando a scorrere la graduatoria ci sono le province di Bergamo e Pavia con un’anzianità di 11 anni e 7 mesi, poi Lecco e Varese dove le vetture hanno “appena” 11 anni e 3 mesi, seguite da Como (11 anni e 2 mesi) e Lodi (10 anni e 11 mesi). Guardando a come è variata l’età media dei veicoli lombardi nell’ultimo anno, emerge che i valori sono aumentati in tutte le province della regione, con variazioni che vanno dal +1% di Lecco al +5% di Como e Brescia. L’anzianità di una vettura, oltre ad essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri e peggiore sostenibilità ambientale, incide anche sul premio pagato per l’assicurazione Rc auto. Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato e ha calcolato – a parità di condizioni – che con un’età media di 10 anni la tariffa da sostenere per l’Rc auto è di circa 206 euro, che sale a 228 euro se il veicolo ha 12 anni e i 284 euro con un’anzianità di 14 anni. Una differenza del 38% in quattro anni