Lavoro: nuovo supermercato in zona Carnate, Lidl cerca personale

Sono 27 le posizioni aperte dall’insegna Lidl per l’assunzione nell’organico del punto vendita di prossima apertura in zona Carnate, nel Vimercatese.

Lavoro: nuovo supermercato in zona Carnate, candidature entro il 25 agosto

Il recruiting day è in programma 5 settembre 2023 dalle 9 alle 17 in presenza. Il luogo esatto verrà indicato solo a seguito dell’invio, entro il 25 agosto 2023, della candidatura online sul sito lavoro.lidl.it. Lidl contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate per illustrare le modalità dei successivi step di selezione.

Lavoro: nuovo supermercato in zona Carnate, chi cerca Lidl

Le figure ricercate sono: Assistant Store Manager (in supporto alle attività manageriali), Addetto vendite (a contatto con la clientela), Apprendista Addetto Vendite (in collaborazione con il team per la gestione del punto vendita), Addetto Vendite 8 ore domenicali, Operatore di Filiale (operazioni di pulizia e rifornimento scaffali).