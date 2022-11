Giovani e lavoro, se ne parla a Monza: “Generazioni Y&Z” nella sede di Assolombarda

Giovani e lavoro, “Generazioni Y&Z: verso una nuova cultura del lavoro” è il titolo dell’incontro in programma il prossimo 11 novembre presso la sala congressi della sede di Assolombarda, in via Petrarca 10, a Monza. L’evento, con inizio alle 10, che vede tra gli organizzatori, oltre ad Assolombarda, anche BrianzaSolidale, sarà coordinato dal direttore del Cittadino di Monza e Brianza Cristiano Puglisi.

“Generazioni Y&Z”, incontro a Monza: cosa vogliono i giovani dal lavoro

“Da tempo si riscontra, specialmente nei giovani, la tendenza a ricercare un lavoro che coniughi crescita professionale ed esigenze personali per una migliore qualità della vita – si legge nella presentazione dell’evento – Le cosiddette “Generazioni Y e Z” (ovvero i giovani nati tra il 1981 e il 2012) si approcciano al mondo del lavoro ricercando non solo un adeguato riconoscimento economico, ma anche altri fattori “di contesto” coerenti con i propri obiettivi professionali e personali. Ne consegue che le imprese siano chiamate a considerare tali aspetti nei processi di reclutamento e di “ingaggio” e nei percorsi di carriera delle giovami generazioni, quali fattori competitivi per l’attrattività dei migliori talenti. Fenomeni e temi nuovi che meritano un approfondimento“.

“Generazioni Y&Z”, incontro a Monza: gli interventi e il dibattito

Ed ecco allora che dopo i saluti istituzionali di Gianni Caimi (Presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda) e Maurizio Beretta (Presidente di BrianzaSolidale) ne parleranno Alessandro Rosina, professore di demografia e direttore LSA Università Cattolica di Milano che tratterò il rapporto tra giovani e lavoro, mutamenti quantitativi e qualitativi. E ancora, Monica Poggio, vicepresidente Università, ricerca e capitale umano di Assolombarda tratterà il tema “come le aziende si stanno approcciando alle nuove generazioni” e poi Maurizio Del Conte (Professore di diritto del Lavoro, Università Bocconi di Milano) “il lavoro dei giovani tra vincoli e opportunità del quadro regolatorio” e infine Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della Sera parlarà di “lavoro e studio, istruzione o un impiego?“. Seguirà dibattito. Iscrizioni: generazioniyez@gmail.com