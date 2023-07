È Giulia Perfetti il nuovo Sustainability Manager di Esprinet S.p.A., gruppo con sede a Vimercate leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica.

Perfetti, classe 1974, dal 2020 era Investor Relations Manager – a diretto riporto dell’amministratore delegato – del Gruppo dove ha iniziato la sua carriera professionale nel 2000.

Esprinet, Giulia Perfetti è il nuovo Sustainability Manager: il ruolo

Nel nuovo ruolo, amplierà l’attuale ruolo all’ambito ESG per affiancare alla comunicazione strategica “il crescente bisogno degli investitori di informazioni concrete sugli aspetti di sostenibilità del business“, spiega una nota.

«Lavoro da sempre in una azienda che riconosce l’importanza di investire nella sostenibilità, che considera tutti gli aspetti ESG un imperativo per il business e un sostegno fondamentale per la propria attività nell’ottica di creare un reale valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder. Certa che il mondo finanziario con cui dialogo ogni giorno possa avere un impatto globale significativo, grazie all’opportunità di ricoprire questo nuovo ruolo lavorerò con grande entusiasmo per amplificare ulteriormente i programmi di sostenibilità del gruppo», ha commentato.

Esprinet, Giulia Perfetti è il nuovo Sustainability Manager: l’amministratore delegato

«Sono contento di affidare questo ruolo così strategico a Giulia Perfetti, con cui collaboro direttamente e con soddisfazione da alcuni anni – ha commentato Alessandro Cattani, amministratore delegato del Gruppo Esprinet – Abbinando la sua profonda conoscenza del settore e delle dinamiche che guidano le scelte degli investitori con la suaattenzione e cultura per le tematiche ESG, sono certo raggiungerà importanti risultati».