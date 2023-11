Economia brianzola, la Top500+ delle aziende: sul podio Esprinet, Mediamarket e STMicroelectronics

Per le imprese brianzole è stato un 2022 straordinario. Il nostro fazzoletto di terra di poco più di 405 kmq di superficie ha fatto registrare numeri da piccola nazione. Lo hanno ribadito i relatori che lunedì pomeriggio in Villa Reale hanno presentato l’edizione 2023 di TOP500+, il progetto di ricerca e di analisi economico-finanziaria delle 800 maggiori imprese per fatturato, realizzato dal Centro Studi di Assolombarda e promosso in collaborazione con PwC Italia, con il sostegno di Banco BPM e la media partnership de Il Cittadino.

La TOP500+ la presentazione dell’edizione 2023 in Villa reale a Monza

A introdurre la serata è stato il direttore del Cittadino e del cittadinomb.it Cristiano Puglisi, che ha presentato e colloquiato con i diversi ospiti. Numeri alla mano le 800 top aziende della Brianza hanno registrato un nuovo record dei loro fatturati con 70,8 miliardi euro complessivi. Una redditività straordinaria al 14% in termini di ROE e con il 91% delle aziende in utile. Un quadro di luci e ombre si presenta, invece, nel 2023. Nella prima metà dell’anno l’economia della Brianza ha continuato a crescere, seppur a una velocità ridotta rispetto al passato, con la produzione manifatturiera in ulteriore espansione rispetto al complesso dell’industria lombarda pressoché ferma, e con l’export che ha registrato un nuovo massimo di 7 miliardi di euro semestrale. Per la seconda parte dell’anno, tuttavia, gli imprenditori esprimono una crescente preoccupazione a causa del quadro internazionale fragile e incerto, del deterioramento della domanda, degli aumentati vincoli finanziari e della alta difficoltà nel reperire personale adeguato.

La TOP500+ in Villa reale a Monza, l’analisi del Centro Studi di Assolombarda

Stando alle indicazioni raccolte lo scorso ottobre dal Centro Studi di Assolombarda, illustrate da Valeria Negri direttrice del Centro Studi Territorio e Ambiente di Assolombarda, su un campione di 107 imprese dell’industria e dei servizi del territorio, emerge un indebolimento della crescita nel 2023 che porta per il 2024 una certa cautela nelle stime. Per il 2023, il 45% delle imprese brianzole dichiara nei preconsuntivi di ottobre un aumento del fatturato rispetto al 2022, il 18% chiuderà il bilancio in linea con l’anno precedente e il 37% in diminuzione. Il 39% delle aziende si attende quest’anno un Ebit in crescita, il 38% stabile e il 23% in erosione: questo indica l’attenzione delle imprese ai costi per contrastare la diminuzione del fatturato.

La TOP500+ in Villa reale a Monza, il presidente di Assolombarda Spada: “La Brianza è forte e può crescere ancora”

«Lo scorso anno- ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada-malgrado le previsioni di rallentamento siamo partiti fortissimi. L’Italia stessa è stato il paese che è cresciuto di più negli ultimi due anni. La Brianza è un territorio sano e forte, internazionale ed eclettico, capace di crescere ancora. Occorre, però, una sempre più stringente alleanza pubblico-privato per sostenere i progressi e la crescita di questi anni e accendere i riflettori su alcuni temi che consideriamo strategici: contrasto ai provvedimenti della Commissione europea fortemente ideologici o improntati ad una eccessiva austerità; sostegno alle nuove tecnologie, in particolare al nucleare, per garantire sostenere la sicurezza e l’indipendenza energetica; realizzazione delle infrastrutture necessarie per rafforzare la competitività delle industrie e l’attrattività del territorio e di tutto il Paese. Penso, in particolare, alla necessità di affrontare la grave situazione dei valichi alpini, al completamento della Pedemontana e ai prolungamenti delle linee metropolitane 1 e 5 verso Monza e la Metropolitana 2 verso Vimercate».

La TOP500+ in Villa reale a Monza, la classifica delle aziende più performanti del 2023

Per quanto riguarda la classifica delle aziende più performanti dell’anno 2022 sul podio salgono Esprinet S.p.A. di Vimercate, davanti a Mediamarket S.p.A. di Verano Brianza e STMicroelectronics S.r.l. di Agrate Brianza. Le prime quindici aziende hanno superato la considerevole soglia degli 800 milioni di euro di fatturato.

«I numeri – ha affermato Giovanni Caimi, presidente della Sede di Monza e Brianza di Assolombarda– ci mostrano una Brianza reattiva nonostante il rallentamento globale. L’industria continua a cresce più della media lombarda e questo significa anche che le imprese, per stare sui mercati non hanno smesso di cogliere la forte spinta all’innovazione tecnologica e digitale, la transizione verso un’economia sostenibile e la rivoluzione ESG».

E a proposito di sostenibilità Silvia Lunghi, senior manager di PWC Italia, ha ricordato come l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile sia cresciuta fino a diventare un elemento essenziale delle strategie aziendali anche se sono ancora molte le aziende che hanno predisposto delle informative al riguardo. Alla tavola rotonda si sono confrontati insieme a Giovanni Caimi, Marco Aldeghi (Banco Bpm), l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio.