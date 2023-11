Torna Top 500+, la classifica di Assolombarda delle 800 imprese brianzole per fatturato: evento in Villa reale e speciale in edicola con il Cittadino

Torna la Top 500+, la fotografia dello stato di salute delle imprese di Monza e Brianza firmata Assolombarda in partnership con PWC e Banco BPM e in collaborazione con il Cittadino. L’appuntamento è per lunedì 27 novembre in Villa Reale a Monza con la presentazione della classifica delle prime 800 aziende per fatturato della Brianza e poi con la nuova edizione dello speciale in edicola giovedì 30 novembre e sabato 2 dicembre con il Cittadino.

Torna Top 500+: presentazione e tavola rotonda lunedì 27 novembre in Villa reale a Monza

Lunedì in Villa reale i lavori si aprono alle 17 con i saluti istituzionali del sindaco Paolo Pilotto. A seguire l’analisi dei dati da parte di Valeria Negri (Assolombarda) e Silvia Lunghi (Pwc), l’intervento di Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, e la tavola rotonda con Marco Aldeghi (Banco Bpm), Giovanni Caimi (presidente sede di Monza e Brianza di Assolombarda), l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio. L’evento è moderato dal direttore del Cittadino Cristiano Puglisi.

A chiudere l’intervista al presidente di Assolombarda Alessandro Spada.

Torna Top 500+: cosa c’è nello speciale in edicola con il Cittadino

All’interno dello speciale in edicola anche la survey annuale condotta sulle imprese brianzole, per misurare lo stato di salute dell’economia del territorio, le analisi di Pwc e del Centro Studi Assolombarda e case history rilevanti in tema di sostenibilità ambientale.