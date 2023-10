Dell’Orto, i dipendenti regalano un ulivo al presidente nel giorno del compleanno

“Da un albero nasce una vita, con voi è nata una storia”. È forte il legame della Dellorto con i suoi dipendenti, forte come le radici che l’azienda “tiene salde nel territorio” e i rami che “lascia crescere senza confini”.

Una metafora che i dipendenti non hanno scelto a caso: nel giorno del compleanno del presidente Giuseppe Dell’Orto, che il 27 ottobre ha compiuto 83 anni, hanno deciso di celebrarlo insieme ai 90 anni della società piantando un ulivo nel cortile.

DellOrto ulivo per compleanno Giuseppe Dell’Orto e 90 anni azienda

Dell’Orto, i dipendenti regalano un ulivo al presidente: «Scelto per resistenza e longevità, riflette il nostro impegno e la crescita»

“Questo gesto simbolico rappresenta la nostra profonda gratitudine per il contributo inestimabile del Presidente nel guidarci nei nostri 90 anni di storia – spiegano i lavoratori in una nota firmata dalla “grande famiglia Dellorto” – L’ulivo, scelto per la sua resistenza e longevità, riflette il nostro impegno duraturo e la crescita continua, rappresenta la famiglia Dell’Orto, la dedizione, l’impegno e la visione del nostro Presidente. Questo compleanno non è solo un momento di gioia personale, ma anche un’opportunità per tutti noi di rafforzare ulteriormente il nostro legame”.

Dell’Orto, a giugno 500 euro a ogni dipendente per i 90 anni dell’azienda

Nel mese di giugno la Dellorto, nata nel 1933 a Seregno con la produzione di carburatori e oggi punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico dei sistemi di iniezione elettronica, aveva festeggiato riconoscendo 500 euro a testa a ognuno dei quasi quattrocento dipendenti. Un altro modo per sottolineare il legame tra forza lavoro e proprietà.

Quattrocento euro a testa invece erano stati il regalo del presidente Giuseppe nel 2020 al traguardo dei suoi 80 anni.