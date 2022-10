BtoB Awards: alla cena di gala il gioco per essere Biden o Allegri

Una serata per festeggiare i vincitori del BtoB KPMG Awards, il riconoscimento assegnato da dieci anni a questa parte alle migliori aziende del territorio di Monza, della Brianza e delle province di Como e Lecco. Un’iniziativa promossa da Hubnet Communication e Esse Editore con il patrocinio di Assolombarda e Il Cittadino media partner, la cui cerimonia di premiazione si era svolta a giugno alla Villa Reale.

BtoB Awards alla cena di gala: il presidnete territoriale di Assolombarda

Gli imprenditori si sono incontrati e confrontati all’Hotel de La Ville in una serata nella quale i momenti di riflessione si sono alternati a simpatiche battute. I premiati e gli ospiti sono stati invitati a partecipare al gioco “Se io fossi farei” che consisteva nel mettersi nei panni di un personaggio famoso e prendere delle decisioni al suo posto.

Winner Dinner BtoB KPMG Awards 2022 Pilotto, sindaco di Monza Winner Dinner BtoB KPMG Awards 2022 Winner Dinner BtoB KPMG Awards 2022 Assessore Carlo Abbà

Al presidente del presidio territoriale di Monza di Assolombarda Gianni Caimi è toccato indossare i panni di Joe Biden.

“Una volta potevamo attaccarci alla canna del gas – ha esordito con una battuta – ora non ci è più possibile fare nemmeno questo”. Riprendendo il suo aplomb, Caimi è entrato in un contesto più vicino sottolineando che ci aspetta “un inverno buio e freddo, ma all’inverno segue sempre l’estate. La Brianza ha le capacità per superare questo momento. Qualcuno forse rimarrà indietro, ma la maggior parte di noi ne verrà fuori più forte”.

BtoB Awards alla cena di gala: l’ex sindaco Allevi

All’ex sindaco di Monza Dario Allevi, di fede bianconera, è toccato immedesimarsi in Massimiliano Allegri. “Mi dimetterei” ha proclamato, confidando, però, di aver tifato per il Monza nel match contro la Juve. Non è mancato un momento “politico-sportivo” in cui è stato sottolineato il fair play tra Allevi e il suo sfidante Paolo Pilotto, presente anch’egli alla serata, in campagna elettorale. Applauditi gli interventi di Stefano Castoldi di Kpmg che ha spronato gli imprenditori a “continuare a innovare” e di Bruno Murari, il padre dei MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) che ha invitato le aziende ad essere “illuminate” e a collaborare con le università.