Brambilla (APA Confartigianato) eletto nella giunta della Camera di Commercio

Il segretario generale di APA Confartigianato Imprese Milano, Monza e Brianza Enrico Brambilla entra nella giunta della Camera di commercio di Milano, Monza – Brianza e Lodi. È stato eletto in rappresentanza dell’artigianato. “È una stagione di grandi cambiamenti che toccano nel profondo le nostre imprese, uscite con sacrifici dalla crisi pandemica e ora alle prese con nuovi, e forse ancora più grandi, problemi – dice il segretario generale APA – L’allarme sul tema energetico impone di offrire nuovi sostegni, ma richiede anche scelte importanti di efficientamento, nel segno della transizione ecologica e digitale. Queste sfide vanno affrontate insieme e la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato è il luogo dove fare tale operazione di sintesi. È importante che Confartigianato partecipi con ruolo attivo a questo lavoro e sono onorato di poterla rappresentare”.

Enrico Brambilla (APA) nella giunta CamCom: in carica per cinque anni

La Giunta camerale è stata eletta dal Consiglio ed è composta dal Presidente, Carlo Sangalli, e da sette membri indicati dal Consiglio stesso. La neo-eletta Giunta resterà in carica per cinque anni. Suo compito è definire gli obiettivi e i programmi da attuare, con relativa allocazione di risorse, deliberare sulla partecipazione della Camera stessa a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende, servizi speciali e sulle dismissioni societarie. Ritrovare la via della crescita sarà il primo obiettivo dei rinnovati Organi Direttivi, attraverso interventi mirati di supporto alle imprese e al territorio per essere pronti ad affrontare le sfide che attendono il sistema economico a partire dai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026.