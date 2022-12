Banche, alleanza per mutui casa fino al 95% del valore

Un importante accordo che permette di offrire mutui residenziali fino al 95% del valore dell’immobile.

A siglarlo sono stati Banco Desio e della Brianza S.p.A, moderno gruppo bancario multiprodotto che vanta un profondo radicamento territoriale e più di 200 filiali sul territorio nazionale, e Qualis Credit Risk, agenzia di sottoscrizione specializzata nella sottoscrizione del rischio di credito all’interno del gruppo assicurativo AmTrust International.

Banche, Banco Desio e l’alleanza per mutui casa fino al 95% del valore

Grazie a questa intesa Banco Desio potrà erogare mutui con Loan – to – Value superiore all’80% – altrimenti definiti mutui HLTV – senza incrementare l’esposizione al rischio di credito dell’istituto bancario agevolando nello stesso tempo l’accesso per le persone alla proprietà immobiliare. L’istituto bancario brianzolo che vanta una forte vocazione retail, conferma in questo modo la propria attenzione a soddisfare i bisogni della clientela con un’offerta di prodotti in continuo aggiornamento che si rivelano fondamentali in questa particolare fase economica.

Banche, Banco Desio: “Partnership coerente con nostro impegno”

“Questa partnership è coerente con il nostro impegno ad essere sempre vicini e attenti alle esigenze dei nostri clienti – ha commentato Ferdinando Cinquegrana, Responsabile Area Origination e Monitoring di Banco Desio – e si rivela un supporto completo per la sempre crescente richiesta di mutui con Loan to Value superiore all’80% per l’acquisto di un immobile favorendo così l’accesso, per esempio ai giovani, alla prima casa di proprietà”.

In termini pratici, Qualis Credit Risk, che agisce in qualità di Agente per l’Italia di AmTrust International Underwriters DAC, grazie a questo accordo assicura i mutui residenziali ad elevato Loan-to-Value erogati da Banco Desio. Lo strumento assicurativo utilizzato è la cosiddetta Mortgage Insurance che riduce l’esposizione delle banche derivante da un’eventuale insolvenza del mutuatario e garantisce la fondiarietà dei mutui HLTV. Questo strumento dà la possibilità di rispondere alla domanda in costante aumento di mutui HLTV, che negli ultimi anni hanno registrato un sensibile incremento e che ad oggi valgono circa il 25% del totale dei mutui erogati.

Banche, Qualis: “Rafforziamo nostro ruolo”

“Con questa collaborazione rafforziamo il nostro ruolo come punto di riferimento per il settore finanziario e come motore di sinergie tra banche e assicurazioni – conclude Roberta Brunelli, Managing Director e Group CEO di Qualis Credit Risk – Da oltre 20 anni Qualis Credit Risk si impegna per offrire soluzioni flessibili e innovative in grado di rispondere alle esigenze di un mercato che si trova ad affrontare sfide in continua evoluzione“.