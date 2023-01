Banca Valsabbina si conferma leader in Lombardia secondo Milano Finanza

Banca Valsabbina si conferma leader in Lombardia secondo l’MF index di Milano Finanza che ha pubblicato la ricerca 2022 basata sui dati di bilancio del 2021. L’anno scorso Banca Valsabbina si era posizionata al primo posto in Lombardia ed al terzo posto in Italia con un “voto” “MF index” di 8,94 (su una scala da 0 a 10) calcolato sui dati di bilancio del 2020.

Le valutazioni in base al “MF index”, Banca Valsabbina seconda in Italia

Su dati di bilancio del 2021 si evidenzia un consolidamento di Banca Valsabbina al primo posto in Lombardia (su 32 banche osservate) ed un miglioramento di una posizione nella graduatoria italiana delle eccellenze regionali passando dal precedente terzo posto al secondo posto in Italia in virtù dell’incremento del “MF Index” che è passato dal precedente 8,94/10 al 9,17/10. La prima classificata in Italia è la BCC di Roma con un MF Index di 9,37.

“MF index”, l’indicatore che coniuga dimensioni e risultati

“MF index” è un indicatore che coniuga dimensioni e risultati, con I’obiettivo di individuare gli istituti bancari che hanno saputo abbinare alto sviluppo della massa amministrata, la capacità di fare cassa e generare profitti. La classifica valuta le sole banche commerciali e con mezzi amministrati inferiori a 60 miliardi. Viene attribuito un punteggio decrescente da 10 a 0 a ciascuno dei seguenti tre valori: massa amministrata, cash flow e indice di redditività. La media ponderata dei tre punteggi determina I’MF Index.