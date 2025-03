Assolombarda Awards, il presidente Spada ricorda Lorenzo Rovagnati

L’imprenditoria lombarda va in passerella per prendersi la meritata dose di applausi alla terza edizione degli Assolombarda Awards, iniziativa promossa appunto dall’associazione che riunisce oltre 7mila imprese della Città Metropolitana di Milano e delle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Un punto di forza dell’Italia che lavora capace di realizzare, da solo, il 13% del Prodotto interno lordo. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 13 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano.

Assolombarda Awards, aziende in passerella a Milano: il ricordo di Rovagnati

All’inizio della serata Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, ha ricordato gli imprenditori Nicola de Cardenas e Lorenzo Rovagnati, morti quest’anno in tragiche circostanze. Spada ha poi evidenziato come «l’impresa sia un motore positivo di cambiamento e permetta a Milano e alla Lombardia di generare Pil ed export paragonabili a quelli di interi Stati Europei. Valorizzare questo orgoglio industriale significa portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’importanza dell’impresa quale attore economico e sociale imprescindibile per il progresso. Supportarla, quindi, è cruciale: sburocratizzare, incentivare gli investimenti in innovazione come Industria 4.0 e tagliare i costi dell’energia sono le priorità per permettere alle nostre imprese di prosperare e di competere ad armi pari sui mercati internazionali».

Assolombarda Awards al teatro Gaber di Milano

Assolombarda Awards: premio digitalizzazione consegnato da Giuseppe Fontana

«Le imprese lombarde – ha riconosciuto Attilio Fontana, presidente della Regione – hanno una grande capacità di adattamento». «Imprenditori e imprese – ha sottolineato Giuseppe Sala, sindaco di Milano – sono obbligati a cambiare. Io credo che qui ci sia una terra fertile per aiutare il cambiamento». Alessandro Scarabelli e Alvise Biffi, rispettivamente direttore generale e vicepresidente con delega a organizzazione, sviluppo e marketing di Assolombarda, hanno premiato Wafers Farma Decor Srl per 75 anni di adesione e altre 32 imprese associate da 50 anni. Il premio Sostenibilità dedicato a Roberto Rocca, è stato assegnato, per le Piccole e medie imprese, a E-Vai, e per le grandi imprese, a Lendlease Services Italy. Il riconoscimento è stato consegnato da Gianfelice Rocca, Presidente del Gruppo Techint.

Giuseppe Fontana, amministratore delegato di Fontana Gruppo, ha invece consegnato il premio Digitalizzazione intitolato al padre Loris Fontana, a NTE Process e ad Alstom Ferroviaria. Il premio Responsabilità e Cultura, dedicato a Gian Marco Moratti, è stato consegnato da Letizia Moratti, co-fondatrice della Fondazione San Patrignano, e Massimo Moratti, a Edison e a Zini Prodotti Alimentari. L’azienda, attraverso visite guidate, insegna agli alunni delle scuole l’importanza di un’alimentazione sana. I riconoscimenti Performance (nel ricordo di Franco Dompè) e Design (dedicato a Giorgia Marone) sono andati, rispettivamente, a Secom e Renato Corti Spa, e a Industria Termoplastica Pavese e Signify Italy. Il Premio Assolombarda per il sociale è andato al Gruppo Mondadori.