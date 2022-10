Artigiano in Fiera: la Regione ospita 12 giovani, selezione aperta

È aperta la procedura per la selezione di 12 giovani artigiani che avranno la possibilità di partecipare all’Artigiano in Fiera 2022, ospitati gratuitamente nello spazio dedicato a Regione Lombardia.

Artigiano in Fiera: l’identikit del giovane artigiano

I giovani imprenditori che verranno selezionati avranno a disposizione uno spazio espositivo all’interno dell’area di Regione Lombardia durante l’evento dal 3 all’11 dicembre, oltre alla visibilità sul portale di ‘Artigiano in Fiera’ per 1 anno. La domanda di selezione può essere presentata da giovani imprenditori tra i 18 e i 34 anni, la cui attività, con fatturato inferiore a 2 milioni di euro annui, abbia sede legale o sia operativa in Lombardia, che siano iscritti all’Albo degli Artigiani dopo l’1 gennaio 2019 e che non abbiano mai partecipato ad ‘Artigiano in Fiera’.

Artigiano in Fiera: “Sostenere e valorizzare attività dei giovani”

“In occasione dell’edizione 2022 di ‘Artigiano in Fiera’ – spiega Stefano Bolognini, assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione – Regione Lombardia mette a disposizione di 12 giovani imprenditori e imprenditrici artigiani il proprio stand per tutta la durata dell’evento, dal 3 all’11 dicembre. Siamo orgogliosi di dare loro la possibilità di fare conoscere loro stessi e il proprio brand presentando al pubblico le loro creazioni e prodotti, il tutto nella cornice di una delle manifestazioni fieristiche più note e frequentate d’Italia. Credo fermamente che, soprattutto in un periodo storico come questo, vadano incoraggiate, promosse, sostenute e valorizzate le attività di giovani che decidono di mettersi in gioco, aprendo e gestendo un’attività imprenditoriale”.

Le domande vanno presentate entro e non oltre le 17 del 2 novembre 2022 (informazioni)