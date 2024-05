Apa, i rebus per gli artigiani: poco personale specializzato e no trasferte all’estero

Il discorso, alla fine, torna sempre su quella questione, su quel «nodo» che frena lo sviluppo di tante imprese artigiane. E non solo. La difficoltà, cioè, di trovare personale specializzato da inserire in aziende che intendano consolidare la propria posizione o che magari abbiano una voglia matta di affermarsi sui mercati nazionali. E non solo.

Apa, i rebus per gli artigiani: al centro dell’incontro nella sede di Confartigianano con aggregazione Monza-Villasanta-Brugherio

Anche di questo si è discusso recentemente nella sede di Apa Confartigianato Imprese in viale Stucchi a Monza. La sede ha ospitato un incontro dell’aggregazione Monza-Villasanta-Brugherio. Alla riunione hanno partecipato 40 artigiani provenienti da diverse professioni.

L’appuntamento, allestito con l’intenzione di promuovere la collaborazione e il rafforzamento della rete delle imprese artigiane, ha evidenziato l’importanza di unire le forze per valorizzare ulteriormente il comparto. Le aggregazioni di Apa Confartigianato Imprese Milano Monza Brianza sono complessivamente 12: sette gravitano sulla Brianza, le restanti cinque su Milano. La riunione di Monza era la sesta. Poi Lissone e Meda (il 29 maggio).

Apa, i rebus per gli artigiani: creare sinergie e fare rete

Tra gli argomenti trattati, hanno avuto speciale rilevanza la necessità di creare sinergie tra artigiani di diverse specializzazioni, la condivisione di esperienze e competenze, l’importanza di puntare sui processi innovativi, sempre nel rispetto di consolidate tradizioni artigianali. Gli artigiani intervenuti hanno ribadito come il fare rete possa contribuire a migliorare la competitività sul mercato.

«Credo – ha specificato Andrea Pusiol, della Oma Eredi srl. di Villasanta – nel fare rete. E ritengo che farlo sul territorio sia particolarmente importante».

«La nostra associazione – ha spiegato il segretario Enrico Brambilla – aiuta a fare rete e a costruire relazioni».

Apa, i rebus per gli artigiani: mancato allineamento tra domanda e offerta di lavoro

Resta sempre, comunque, il mancato allineamento tra domanda e offerta di lavoro.

I posti ci sono, mancano le persone qualificate per occuparli. E manca anche, spesso, la determinazione per ricoprire ruoli specifici. Le trasferte all’estero, per esempio, una volta erano considerate un mezzo per migliorarsi, accrescere le competenze e la retribuzione. Ora, invece, sono viste negativamente dai potenziali neo assunti. Hanno preso parte all’incontro anche il presidente dell’aggregazione Maurizio Benedetti, il capo ufficio di Monza Andrea Esposito, il presidente Giovanni Mantegazza. L’appuntamento si inserisce nel contesto degli Aperi…socio, incontri territoriali promossi dall’associazione.