Villasanta torna capitale del giallo: autori in Villa Camperio

Tornano i giallisti a Villasanta. Prende il via il 12 giugno la terza edizione di “Autori in villa. Giallo & dintorni” promossa dalla biblioteca civica, con la direzione artistica della cooperativa Lo Sciame di Arcore. A fare da cornice anche all’edizione 2025 (dopo le prime due fortunatissime kermesse) sarà ancora il cortile di Villa Camperio.

Villasanta torna capitale del giallo: il 12 giugno apre Rosa Teruzzi

Ad aprire la rassegna di quest’anno sarà Rosa Teruzzi, autrice villasantese, diventata nel tempo madrina della manifestazione. Il primo appuntamento è per il 12 giugno con la presentazione de “La giostra delle spie” di Teruzzi, edito da Sonzogno. Una narrazione peculiare. L’autrice è diventata celebre al grande pubblico con le sue storie legate al Giambellino, il quartiere di Milano, dove si intrecciano le vicende di tre generazioni di donne, un negozio di fiori e diversi casi di nera da risolvere.

Villasanta torna capitale del giallo: Dazieri e Crovi

Si continua il 18 giugno con Sandrone Dazieri, inventore della serie culto de Il Gorilla che presenta il libro “Uccidi i ricchi” per Rizzoli. È la storia di Jesùs Martìnez, ex calciatore trovato morto nel suo lussuosissimo appartamento, congelato in una criosauna di ultima generazione.

La rassegna dedicata al genere letterario più amato continua il 25 giugno con Luca Crovi che presenterà “La velocità della tartaruga per Nero Rizzoli. Qui il protagonista è Carlo De Vincenzi, conosciuto come “il poeta del crimine”, chiamato a risolvere casi di omicidio tra Milano e la Parigi della Belle époque, tra personaggi del jet set come Tazio Nuvolari e Picasso.

Villasanta torna capitale del giallo: chiusura con Piergiorgio Pulixi

A chiudereil programma, il 3 luglio, sarà una new entry nel panorama letterario del giallo: Piergiorgio Pulixi, autore di “Se i gatti potessero parlare”, edito da Marsilio editore, una storia ambientata tra i porti della Sardegna che è la terra d’origine dell’autore.

A dialogare con tutti gli ospiti sarà Martina Garancini della libreria Lo Sciame. Tutti gli appuntamenti sono alle 21 in Villa Camperio ad ingresso gratuito.

«Anche per questa terza edizione, Giallo & dintorni si conferma una rassegna con ospiti fuori dall’ordinario, protagonisti delle classifiche italiane – spiega l’assessorato alla Cultura del Comune – Nelle edizioni precedenti erano passati giallisti e criminologi come Alice Basso, Massimo Carlotto, Massimo Picozzi, Paolo Roversi. Il cortile di Villa Camperio offre poi nelle serate estive il contesto migliore per incontrare i maestri del noir e scoprire qualcuno dei loro segreti».

Villasanta torna capitale del giallo: gli appuntamenti per i più piccoli

Continuano intanto gli appuntamenti promossi dalla biblioteca civica dedicata ai piccoli lettori (e ascoltatori). Martedì 17 giugno, alle 16.30, nei giardini di Villa Camperio si potrà assistere a “Storie in valigia”, letture a sorpresa per i bambini da 3 a 8 anni.