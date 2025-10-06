Vedano al Lambro incorona i suoi campioni di torta paesana: ecco il podio

Una grande e golosa festa nel fine settimana. Vedano al Lambro ha incoronato i suoi nuovi campioni di torta paesana: al termine di una competizione all’ultimo assaggio, il sindaco Marco Merlini ha consegnato gli attestati a Dario Borgonovo, Luisa Pandolfi in Longoni e Arianna Borgonovo.

La premiazione di “Va ma l’è buna”, alla seconda edizione, è andata in scena sabato nella Sala della cultura di via Italia, nel contesto della festa patronale dedicata alla Madonna del Rosario.

Vedano al Lambro incorona i suoi campioni di torta paesana: ma esiste la ricetta vera?

Esiste la vera ricetta della torta paesana? La risposta è no, perché ogni famiglia ha la variante personale sulla ricetta base con latte, pane e amaretti o biscotti secchi, cacao, uvetta o cedro candito, pinoli. Ecco, è per questo che esistono i concorsi che sono vere e proprie gare in cui il divertimento non è secondo a un sano agonismo.