È una macchina vivente e pensante quella che si potrà vedere per tutta l’estate negli spazi (chiusi) della Leogalleries di via De Gradi a Monza: è “Cloud – States of mind” l’opera che a partire dal 24 luglio, sarà osservabile dalla strada fino al 6 settembre, giorno di riapertura della galleria.

L’installazione è di Andrea Cereda, che nella stessa Leogalleries aveva presentato un anno fa con “Solido apparente”. Questa volta, una nuvola senziente come “metafora della mente e dei suoi stati emotivi – scrive l’artista -. I colori cambiano come le emozioni: a volte caldi e accoglienti, altre volte freddi, taglienti, instabili. L’osservatore si ritrova immerso in questa forma che sembra reagire, respirare, offrendogli una riflessione sulle fragilità e sulla mutevolezza della psiche. Ma Cloud_States of Mind ha anche una lettura più ampia, legata al mondo digitale. La forma della nuvola rimanda inevitabilmente al ‘cloud’ dei social network, quel contenitore immateriale dove ogni giorno riversiamo immagini, parole, pensieri. Un luogo apparentemente neutro ma in realtà carico di aspettative, filtri e giudizi”.

La nuvola di Andrea Cereda alla Leogalleries di Londra

La nuvola è una un rete di ferro sospesa, galleggiante. “Un involucro, un contenitore, un catalizzatore a flusso alternato di pensieri/immagini attraversato da un tubo luminoso. Quasi organismo vivente, la nuvola raccoglie e restituisce quello che capta, che sente, modulandolo in entrata e in uscita con colori diversi, gli stati d’animo appunto, di coloro che intercetta. Poi, dopo alcune ore si spegne. Una breve pausa, e ricomincia”.

L’inaugurazione giovedì scorso, poi l’opera resta visibile 24 ore su 24 dalla strada: è la quarta edizione di una mostra estiva per la città attraverso le vetrine della galleria. Andrea Cereda, nato a Lecco nel 1961, vive e lavora a Robbiate ed è passato al mondo dell’arte dopo avere lavorato nel settore pubblicitario. Larga parte del suo lavoro è caratterizzata dal ricorso a materiali metallici di recupero che trovano nuova forma attraverso un’idea estetica e concettuale di base che in fase realizzativa lascia molto spazio all’istinto.