Tradizione per tradizione: la prima è Natale con i suoi festeggiamenti, la seconda la tombola, un grande classico dei giochi in famiglia. Un’idea in più? Una terza tradizione: quella del dialetto lombardo. Per metterli tutti insieme c’è un’opzione facile facile: comprare “La tombolada lombarda” pubblicata dall’editore Bellavite di Missaglia insieme all’Opificio monzese delle pietre dure di Renato Ornaghi. Il progetto prodotto qualche anno fa torna con lo sconto speciale nato dalla collaborazione tra due rappresentanti storici dell’editoria nelle Brianze: Bellavite appunto e il Cittadino, nella cui sede è possibile acquistare la speciale tombola con il 50% di sconto, a 10 euro.

La Tombolada lombarda e la riscoperta del dialetto

“La Tombolada lombarda, nuova versione del celebre gioco in cui l’uso della toponomastica e dei numeri in lengua mader hanno un ruolo fondamentale, per applicare al meglio la magica regola: imparare una lingua divertendosi – scrivevano Bellavite e Opificio al lancio – L’obiettivo di questo gioco in versione regionale, infatti, è avvicinare i più giovani all’apprendimento dell’idioma lombardo praticando il più classico dei classici giochi di società“.

“La tombola è stata per secoli giocata nelle adunate familiari di festa in tutta la Lombardia. Recuperare in senso regionale il gioco della tombola equivale a ridare voce e calore ai più intimi momenti di vita domestica, per fare con esso comunità nel senso migliore del termine – aveva scritto l’Opificio – L’elemento linguistico innovativo che si propone con La Tombolada lombarda sta nel recupero della lengua mader aggiungendo al gioco una sola ma fondamentale regola: i numeri sul tabellone e sulle cartelle sono scritti in lombardo e devono quindi essere enunciati nella medesima lingua: Vun! Duu! Trii! In questo modo è agevolato l’apprendimento ludico (in particolare per i più piccoli che partecipano al gioco) dei numeri cardinali in idioma regionale”.

La Tombolada lombarda: come funziona e dove comprarla

La Tombolada Lombarda

L’edizione Bellavite recupera anche i nomi dialettali dei 1.523 comuni della Lombardia, 108 dei quali (i più rilevanti) sono proposti anche con fotografia sulle cartelle di gioco e scritti con dicitura in lengua: Milan, Bressa, Com. I nomi dei restanti Comuni sono comunque rappresentati sul tabellone principale. Sul retro di ogni cartella sono proposti sei proverbi regionali, sempre trascritti in lingua lombarda; in ultimo nella confezione a fare da segna-numeri è dato un sacchetto con semi di granoturco (el formenton), pianta commestibile emblematica per la Lombardia, che tanto ha contribuito in passato a dare sostentamento alle nostre comunità.

La redazione del Cittadino è l’unico posto in cui acquistare il libro con lo sconto: lo sportello è aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 in viale della Repubblica 160 B a Lissone. Info: 039 2169511. Non è l’unico libro in vendita con lo sconto del 50%: si trovano tutti a questa pagina.