Solaro regala un trattore a Bangui, successo per il Beer&Sound Festival (con Povia)

È il Beer&Sound Festival di Solaro a chiudere i due mesi di rassegne estive ospitati dall’area feste di corso Berlinguer. In tutto sono state dieci le serate proposte nelle due settimane di fine luglio, le otto della festa della birra, con i consueti concerti che hanno registrato il pienone soprattutto i sabati sera per le esibizioni dei tributi di Da zero a Liga e Vaskom e la curiosità suscitata dall’esibizione di Povia nello spettacolo di apertura, e le due speciali volute dalle associazioni di Solaro per la prima edizione della grande festa di solidarietà a sostegno dei bambini della Piccola Fraternità di Bangui, nella Repubblica Centrafricana, uno dei paesi più poveri al Mondo. «Sono state due serate ricche di emozioni, un menù speciale di ottimo cibo e tanta umanità che hanno visto la partecipazione di tanti solaresi, ma non solo», spiegano gli organizzatori con soddisfazione.

Un trattore per la comunità del Centrafrica

L’obiettivo: garantire un pasto ai piccoli della comunità, guidata da don Paulin Biro, e acquistare un trattore per favorirne una migliore autonomia. «Un ringraziamento speciale all’associazione culturale Il Pensiero Libero, promotrice del progetto umanitario “Nel cuore dell’Africa” e della festa della birra che ci ha ospitati, all’amministrazione comunale per il patrocinio, a tutti i volontari delle tante associazioni del territorio che hanno voluto aderire, ai partecipanti, agli sponsor e alle associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa benefica». Il Beer&Sound Festival si è confermato un maxi evento di volontariato che ancora una volta ha portato a Solaro intrattenimento musicale e tanta voglia di stare insieme.