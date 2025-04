Il parco “2 giugno” alla Porada di Seregno ospiterà domenica 4 maggio, nella zona della sua area cani, la ventottesima edizione del “Bulldog Day”, raduno nazionale proposto dal Cabi (Club Amatori Bulldog Inglese), manifestazione gratuita ed aperta a tutti coloro che vogliono divertirsi con i loro quattrozampe e sostenere l’associazione Ebri (English Bulldog Rescue Italia), che si prende cura degli esemplari abbandonati o che necessitano di cure. L’appuntamento avrà inizio alle 15.

Bulldog Day: una razza canina sempre più amata

Quella dei bulldog è una razza canina sempre più diffusa ed amata, sia in Italia che all’estero, tanto da aver attirato l’attenzione di campioni dello sport come Lewis Hamilton, Zlatan Ibrahimovic, Federico Bernardeschi e David Beckham e di personaggi del mondo dello spettacolo, come Ozzy Osbourne, Adele, Adam Sandler ed Ashton Kutcher, senza dimenticare politici, come il governatore del Veneto Luca Zaia. Lo provano i quasi 11 milioni di post sul social network Instagram, dedicati all’hashtag #englishbulldog, ed i video su TikTok, che hanno superato la quota del milione.

Bulldog Day: previste anche attività formative

Per iscriversi, basta entrare a far parte del gruppo Cabi su Facebook e cliccare “parteciperò” all’interno dell’evento ufficiale. Gli specialisti della Clinica Veterinaria Gammavet di Seregno grifferanno un momento di divulgazione sulla cura e risponderanno alle curiosità dei presenti, coadiuvati da Ambulanze Veterinarie Odv. Interverranno inoltre gli esperti del locale Nose Park. In caso di maltempo, è previsto un rinvio a domenica 11 maggio.