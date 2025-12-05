Monza, l’arpa di Zitello per la Don Giulio Farina

Appuntamento sabato 6 dicembre alle 20.30 in Villa reale con il tradizionale concerto di Natale dell’organizzazione di volontariato per la ricerca e la terapia dei tumori Don Giulio Farina. Sul palcoscenico della Reggia risuoneranno le magiche note dell’arpa celtica e dell’arpa bardica suonate da Vincenzo Zitello accompagnato dal violino e dal violino baritono di Fulvio Renzi.

Un programma musicale elegante e raffinato per immergersi nell’atmosfera natalizia e per ricordare, nello stesso tempo, la preziosa attività svolta dall’associazione intitolata a don Giulio Farina, cappellano dell’ospedale san Gerardo dal 1984 al 1990.

Don Giulio Farina: chi è stato il cappellano dell’ospedale

Un uomo che seppe condividere la sua vita con i malati, specialmente con quelli più sofferenti, fino a concludersi in modo altamente simbolico: il prete che portava sollievo e speranza tra le corsie si ammalò a sua volta di cancro e si spense in uno di quei letti al cui capezzale si era tante volte soffermato. Una figura ancora viva nella memoria di chi lo ha conosciuto per il suo grande impegno, la sua umiltà, il suo coraggio, il suo sorriso. Morì nella primavera del 1990 e nel giro di un anno il suo desiderio di creare un organismo che si occupasse concretamente dei malati oncologici anche dopo la degenza ospedaliera fu esaudito. Info: tel. 039.2333405; mail: segreteria@dongiuliofarina.it.