Monza, capodanno a teatro: “Lo schiaccianoci” al Manzoni

Prima del brindisi di mezzanotte una favola senza tempo. Mercoledì 31 dicembre il palco del teatro Manzoni di Monza ospita dalle 21.30 “Lo schiaccianoci”, un balletto prodotto dalla Tam Ballet con le indimenticabili musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Protagonisti Elisa Filipetta ed Elia Colombo che a passo di danza immergeranno il pubblico nell’atmosfera della Germania di fine ottocento, in una ricca dimora nella quale la piccola Clara riceve da un vecchio amico di famiglia il signor Drosselmeyer uno schiaccianoci a forma di soldatino.

Monza, “Lo schiaccianoci” al Manzoni: Clara e il Re Topo

Il fratello glielo rompe per dispetto, ma ad aggiustarlo ci pensa proprio lo stravagante Drosselmeyer per la gioia della piccola che, alla fine della serata, si addormenta esausta e inizia a sognare strane avventure del suo giocattolo. A mezzanotte tutto intorno a lei inizia a crescere: la sala, l’albero di Natale, i giocattoli e soprattutto un numero incredibile di topi che cercano di rubarle lo schiaccianoci. Clara tenta di cacciarli. Lo schiaccianoci si difende. La battaglia si fa dura e ci sono anche i soldatini di Fritz a combattere. Alla fine rimangono solo Re Topo e il bellissimo soldatino che viene difeso da Clara. La bambina lancia la sua scarpetta. Una mossa che distrae Re Topo. Lo schiaccianoci ne approfitta e lo uccide. All’improvviso il soldatino prende vita e si trasforma in un affascinante principe che conduce Clara in una foresta innevata.

Monza, capodanno a teatro: biglietti su Ticketone

Quando si fa giorno, il sogno svanisce. Clara si risveglia con il suo schiaccianoci, tornato giocattolo, stretto fra le braccia. Lo spettacolo, proposto dalla Sold-out di Maurizio Colombi, mantiene la versione tradizionale dell’opera con scenografie dipinte a mano e costumi di grande impatto visivo. I biglietti si possono acquistare su Ticketone a 50 (platea laterale), 57,50 (balconata e galleria) e 69 euro (platea).