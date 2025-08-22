Macherio si prepara a celebrare il suo Patrono, San Cassiano, con cinque giorni di festa

Festa patronale di San Cassiano: cinque giorni di eventi a Macherio. La Giunta e la Comunità pastorale hanno diffuso il programma della festa di fine estate e che quest’anno ha raggiunto le 44 edizioni. Da venerdì 29 agosto a martedì 2 settembre Macherio sarà animato da un ricco ventaglio di iniziative che fondono tradizione, devozione e svago. Si comincia venerdì 29 agosto quando, alle 21, nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la santa messa dedicata a San Cassiano per tutta la Comunità pastorale, presieduta da don Emiliano Martinati nel 15esimo anniversario di ordinazione sacerdotale. All’inizio della messa, ostensione della reliquia. A seguire, apertura della mostra San Piergiorgio Frassati. Un ragazzo controcorrente in cappellina. In serata, concerto dei Sismica con hit latine

Macherio si prepara a celebrare il suo Patrono: Rito del Faro e Giochi in legno

Sabato 30 agosto, dalle 9, messa e adorazione in chiesa mentre nel pomeriggio aprono la pesca di beneficenza, la parete di arrampicata (in collaborazione con Cai Macherio), i gonfiabili (offerti dall’amministrazione comunale). Alle 18.30, santa messa vigilare e in serata in oratorio aperti mostra, pesca di beneficenza, bar. Nel pomeriggio di sabato, dalle 15, spettacoli di magia, bolle di sapone e baby dance e alle 17 al Cinepax, inaugurazione della mostra fotografica Scatti da Macherio. Alle 21.30, concerto White Crazy Night: vestiti di bianco per ballare e cantare.

Il clou della festa patronale sarà scandito dagli eventi di domenica 31 agosto: alle 10.30 santa messa solenne con rito del faro. Presiederà il parroco don Ivano Spazzini, nel 40esimo anniversario di ordinazione. Dalle 10, il centro sarà animato da gazebo di associazioni e hobbysti, da giochi in legno A mezzogiorno in punto il Comune premia il cittadino benemerito, e conferirà il Nastrino di Merito dei 40 anni di servizio del sovrintendente scelto Pietro Nocera. Il pomeriggio proseguirà con clownerie, giocoleria ed equilibrismo mentre in serata si terrà il concerto dei Queen Mania.

Macherio si prepara a celebrare il suo Patrono: don Ivano celebra 40 anni di sacerdozio

Una festa patronale che lunedì 1 settembre riserverà’ la messa solenne in chiesa con i sacerdoti originari del decanato e di servizio passati e presenti. Presiederà don Luigi Sala nel 50esimo anniversario di sacerdozio mentre in serata si terrà la Processione per le vie del paese con Benedizione e Bacio della Reliquia di San Cassiano, cui farà seguito il concerto tributo a Ligabue, la premiazione dei vincitori della mostra fotografica. Alle 22, chiusura con lo

spettacolo pirotecnico. Martedì 2 settembre, alle 21, in chiesa chiusura con la curatrice della mostra, Isa Fumagalli in preparazione della canonizzazione del Beato Piergiorgio Frassati. Nel parcheggio di via Milano ogni sera, e per tutta la durata della festa patronale, Street Food Festival della Carbonara.