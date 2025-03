Le 1000 sfumature degli Amici di Casma a Macherio: le emozioni dei colori

Grande successo per l’inaugurazione della mostra “4 colori per 1000 sfumature” promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Macherio con l’associazione “Amici di Casma” nella sala della Corte del Cagnat di Macherio. Alla presenza tra gli altri del sindaco e dell’assessore alla cultura di Macherio, Franco Redaelli e Daniela Rivolta, la serata di sabato 15 marzo è stata un’altra straordinaria, piena di arte, emozioni e di esponenti del gruppo per proseguire il cammino di divulgazione di cultura e passione, colonne della vita dell’indimenticato artista Casma: il macheriese Giovanni Cassanmagnago, fondatore tra le tante cose del Gruppo Pittori Biassonesi.

Le 1000 sfumature degli Amici di Casma a Macherio: chi era l’artista scomparso nel 2020

Casma, scomparso nel 2020, è una guida per il gruppo di amici che hanno voluto proseguire il suo percorso artistico costituendo un’associazione in sua memoria. Un uomo che fece della pittura il suo mantra scoperta anche grazie alla conoscenza e alla spinta di Gino Meloni che nel 1970 ne intuì il potenziale.

Sino al 30 marzo sarà possibile assaporare all’interno della Corte del Cagnat un’atmosfera di creatività e condivisione all’insegna dell’arte contemporanea.

Macherio, la mostra degli “Amici di Casma”fino al 30 marzo

Gli “Amici di Casma” hanno esaltato una mostra a cura di Pina Busillo che presenta una collezione eclettica di opere che esplorano l’uso simbolico e emozionale dei colori. Rosso, colore della passione e dell’energia, blu, simbolo di calma e serenità, giallo, rappresenta la gioia e la vitalità e verde, evocativo della natura e della crescita.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 12. 30 e dalle 15 alle 18.30., mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18: sino al 30 marzo è possibile visitare gratuitamente la sala espositiva che è un omaggio alla tavolozza dei colori legati ad emozioni ed introspezioni dell’essere umano. “Questa esposizione straordinaria celebra l’arte e la creatività dei talentuosi membri del gruppo di Casma. Scoprirete opere che raccontano storie di amicizia, passione e collaborazione tra artisti locali” sottolineano dall’associazione “Amici di Casma”.