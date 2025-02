Crescono iscritti e prestiti, si confermano variegate le attività di promozione del libro e della lettura, con proposte che abbracciano nuovi target di lettori. È questo il quadro che emerge dall’attività 2024 della biblioteca civica Don Rinaldo Beretta di Giussano. Nell’ultimo anno, la biblioteca ha registrato ulteriori 426 utenti iscritti (218 adulti e 208 ragazzi) rispetto al 2023. I prestiti nel corso del 2024 sono stati 61.000, di cui 1.663 per materiale multimediale e 482 per periodici. L’utilizzo della piattaforma web continua ad essere apprezzato dagli utenti sia per le prenotazioni, che nel corso dell’anno hanno raggiunto quota 15.632, sia per i 5.655 rinnovi. Continua anche l’incremento dell’offerta degli e-book che vengono acquistati e gestiti a livello centralizzato. Sono sempre più numerosi gli utenti che fruiscono di questo servizio e anche coloro che, tramite la piattaforma, consultano Mlol e i periodici on-line.

Biblioteca: il patrimonio si è arricchito di 1.806 documenti

Nel 2024 il patrimonio della biblioteca si è arricchito di 1.806 nuovi documenti, arrivando così a quota 56.971 tra libri, periodici e materiale multimediale. Tra i “nuovi arrivi” si contano 128 documenti donati dagli utenti o da autori ed enti. Particolare attenzione è stata riservata all’etichettatura per rendere maggiormente fruibili tutti i documenti. Non solo servizio al desk, ma anche una intensa attività di promozione del libro e della lettura per avvicinare alla biblioteca tutte le fasce d’età e soddisfare i vari interessi culturali. Rimane, inoltre, costante il dialogo fra biblioteca civica e scuole del territorio: nel corso del 2024 sono state ospitate circa 50 classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio, stimolate con iniziative legate alla lettura, alle sue emozioni ma anche alla comprensione del servizio bibliotecario.

Biblioteca: la Game Zone figura tra le nuove proposte

Fra le novità del 2024 figura l’inaugurazione della Game Zone, un calendario di giornate in cui famiglie e giovani possono utilizzare gli spazi di Villa Sartirana per divertirsi con i giochi da tavolo messi gratuitamente a loro disposizione e con giochi di ruolo sviluppati attraverso la presenza di figure dedicate. Durante la bella stagione sono stati organizzati eventi per la promozione del libro nel parco di Villa Sartirana; in particolare una caccia al libro, il Silent Book Party e il Book Swap Party. «I numeri confermano la capacità della biblioteca civica di fidelizzare un’utenza diversificata, che oggi viene coinvolta grazie a molteplici attività che promuovono trasversalmente il libro e la lettura», ha commentato Sara Citterio, assessora con delega alla Cultura.