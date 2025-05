La biblioteca civica don Rinaldo Beretta di Giussano ospiterà sabato 10 maggio, alle 10, l’inaugurazione ufficiale del presidio locale di “Nati per leggere”, promosso a livello nazionale dall’Associazione culturale pediatri, dal Centro per la salute del bambino e dall’associazione italiana biblioteche, allo scopo di sostenere lo sviluppo dell’abitudine alla lettura nelle famiglie con figli in età pre-scolare. L’inaugurazione del presidio prevede un momento istituzionale all’ingresso di Villa Sartirana, dove una rinnovata cartellonistica verticale indica proprio la presenza del presidio “Nati per leggere”. Verrà anche distribuito materiale informativo e promozionale del progetto “Nati per leggere”, oltre ad una speciale tessera del piccolo lettore sulla quale potrà essere tenuta traccia delle iniziative di promozione della lettura, a cui i più piccoli parteciperanno nel corso dell’anno.

“Nati per leggere”: appuntamento nel contesto de “Il Maggio dei libri”

A seguire, alle 10.15, è in programma l’appuntamento con “Libri e parole”, letture per bambini 0 – 3 anni, che sarà ospitato proprio negli spazi della biblioteca civica dedicati ad accogliere la giovanissima utenza. Un’iniziativa a cui sono invitati a partecipare tutti gli iscritti degli asili nido e delle scuole dell’infanzia del territorio, anche per promuovere ulteriormente il progetto alle famiglie coinvolte. L’inaugurazione del presidio “Nati per leggere” si inserisce nel format “Il Maggio dei libri”, un calendario di 30 appuntamenti (iniziato lo scorso 23 aprile e programmato fino al 31 maggio) che promuoveranno la lettura in contesti differenti e in occasioni inedite, grazie anche alle collaborazioni delle associazioni del territorio e degli esercenti locali.

“Nati per leggere”: la soddisfazione di Sara Citterio

«L’inaugurazione del presidio di Nati per leggere rappresenta un impegno culturale ed educativo per l’amministrazione comunale: garantire che, all’interno della nostra biblioteca civica, adulto e bambino possano sperimentare il piacere della lettura con libri adeguati all’età e in spazi consoni a vivere questo momento così importante –ha sottolineato Sara Citterio, assessora con delega alla Cultura–. Ed è particolarmente importante che lo svelamento della targa e la cerimonia istituzionale cadano nel palinsesto di iniziative de “Il Maggio dei libri”, un format di 30 eventi che raggiungeranno target e luoghi inediti, allo scopo di promuovere il piacere della lettura». Con l’adesione a “Nati per leggere”, l’amministrazione Citterio si impegna ad aggiornare costantemente l’offerta libraria destinata alla fascia d’età pre-scolare e a collaborare con altri soggetti che sul territorio condividono la medesima finalità.