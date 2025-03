Desio, Casa delle Donne: mostra fotografica dedicata all’8 marzo

Nella Giornata internazionale per i diritti delle Donne, sabato 8 marzo, la Casa delle donne di Desio ha presentato Donne protagoniste, una mostra fotografica che è stata inaugurata alle 17.30 nella sede di via Lampugnani 80, a Desio. Un progetto nato dalla collaborazione con il collettivo That Girl, e dalla “chiamata alle arti” di qualche settimana fa di Paola Farina, presidente della Casa delle donne. Proprio questo incontro creativo ha prodotto alcune delle fotografie protagoniste della mostra, che è stata inaugurata con un momento conviviale nella sede dell’associazione e che resterà aperta fino al 16 marzo, con la partecipazione di Pro Loco Desio.

Desio, Casa delle Donne: un successo sabato 1 marzo lo spettacolo Ribellione di gioia

Sono settimane importanti le due appena trascorse per Casa delle donne. Sabato scorso, 1 marzo, l’associazione ha ospitato nello spazio SoStare della biblioteca civica di Desio un altro evento, Ribellione di gioia, che è stato un successo. Un progetto creativo, che ha lanciato un messaggio profondo, L’associazione desiana si è unita a quella del collettivo That Girl, una piccola realtà tutta al femminile, che ha ideato il progetto e l’ha arricchito con valori importanti. ‹‹C’è stata molta più partecipazione di quanto avremmo potuto immaginare – ha raccontato Sara Fornaro del collettivo –. Abbiamo dovuto modificare la scaletta, per dare a tutti la possibilità di esibirsi. La manifestazione si configurava in due tempi: uno con danza, musica e poesia, l’altro con le nostre installazioni e produzioni, a cui il pubblico poteva prendere parte››. Hanno partecipato alla performance anche le artiste della compagnia di danza contemporanea Carnematta.

Desio, Casa delle Donne: preziosa la collaborazione del Collettivo That Girl e della compagnia di danza contemporanea Carnematta

Lo spazio SoStare della biblioteca civica desiana si è riempito di un messaggio al mondo: ‹‹Casa delle donne ci ha proposto di fare un evento insieme – ha continuato Sara – ci siamo conosciute lo scorso anno e siamo rimaste in contatto, perché siamo mosse dalle stesse esigenze. Per noi è stato bello tornare all’idea di comunità, di collaborazione. È stato un incontro meraviglioso e siamo contente che Casa delle donne ci abbia coinvolto››. Anche Alice Serioli, di That Girl, ha commentato: ‹‹Prezioso questo “stare insieme” che la Casa delle donne ha saputo creare››. Una collaborazione che non si è conclusa con Ribellione di gioia ma che continua con la mostra fotografica in apertura oggi.