Capodanno con Flavio Oreglio (e non solo) al Politeama di Seveso

Bcc Barlassina, Gelsia e Distretto del commercio offrono la doppietta di eventi per il capodanno a Seveso. Lunedì 30 dicembre lo spettacolo per bambini, il 31 il consueto veglione. Il tutto ovviamente ospitato dal teatro Politeama. Il Capodanno dei bambini sarà introdotto dallo spettacolo teatrale La Stella com’era?, un riadattamento in chiave divertente del viaggio a Betlemme dei tre Re Magi. Andrà in scena lunedì alle 16.30, interpretato da Bano Ferrari, Carlo Pastori, Pietro Grava e Walter Muto.

A Seveso Veglione con Oreglio e Sinacori e l’illusionista Contati

Per il Veglione si alterneranno sul palco due comici, Flavio Oreglio con i suoi “momenti catartici” e la recita di improbabili poesie e Renzo Sinacori, attore siciliano poliedrico con all’attivo numerosissime esperienze anche da inviato di Striscia la Notizia e Massimo Contati, mago illusionista milanese dalla forte vena comica. E al termine appuntamento in piazza Confalonieri al Villaggio di Natale per il conto alla rovescia.