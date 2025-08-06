Barlassina, il Palio dei Rioni incassa un contributo da Regione Lombardia

Il Palio dei Rioni di Barlassina incassa un importante contributo di Regione Lombardia. La popolare kermesse locale, un tempo conosciuta come corsa degli asinelli oggi festa di paese capace di coinvolgere i cittadini nelle rievocazioni delle otto contrade del paese, raggiunge i vertici regionali e l’approvazione per un lavoro di programmazione e organizzazione di tantissimi volontari che va avanti tutto l’anno. Così annuncia la novità l’amministrazione comunale: «C’è una piacevole novità per il mese di settembre: il Palio dei Rioni, per la prima volta, riceve un contributo da Regione Lombardia. L’ente ha voluto concedere quattro mila euro alla Pro Loco per la manifestazione che, quest’anno, si svolgerà dal 18 al 21 settembre».
Presto in arrivo il programma dell’evento
I volontari del comitato sono già al lavoro per la programmazione del calendario degli eventi che, come sempre, comprenderanno sia la parte relativa alle esibizioni delle associazioni, che gli appuntamenti d’intrattenimento, che, naturalmente, tutte le attività legate alle contrade, compresa la grande sfilata in costume per la quale è sempre aperta la ricerca di figuranti.