Arte: Jasmin Prezioso al Binario 7, prima residenza d’artista dell’anno

Si apre la stagione delle residenze d’artista al teatro Binario 7 di Monza. L’appuntamento è per giovedì 6 febbraio, alle 19, per l’intitolazione della vasca espositiva del teatro e l’inaugurazione del nuovo capitolo del progetto “Opere in mostra, artista in opera” con protagonista Jasmin Prezioso e il progetto “Mantra del blu”.

Arte: Jasmin Prezioso al Binario 7, progetto Mantra del blu

Insieme all’artista, la prima del 2025, interverranno l’assessora alla Cultura monzese Arianna Bettin, il direttore artistico del Teatro Binario 7 Corrado Accordino e poi Simona Bartolena e Armando Fettolini, curatori del progetto Binario Arte.

Arte: al Binario 7 tornano I dialoghi dell’arte

Sempre a ingresso libero, alle 20.30 in sala Picasso, è in programma il secondo appuntamento di “I dialoghi dell’arte”, con Simona Bartolena e Alessandro Pazzi: “Il diavolo e l’acqua santa” il tema della serata tra arte e letteratura.