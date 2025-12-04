Una giungla di carta, fragile e potente. Nasce così “Animal aut”, una mostra unica nel suo genere, dove l’arte diventa linguaggio universale e la diversità si trasforma in forza creativa. Dal 6 al 14 dicembre, la sala civica Radio di Meda (inaugurazione sabato 6 alle 17) ospiterà l’installazione sorprendente: animali in cartapesta a grandezza naturale, nati dal lavoro collettivo dei ragazzi autistici dell’associazione Facciavista e della cooperativa La Brughiera di Meda e con l’organizzazione dell’associazione Amici dell’Arte di Meda.

“Animal Aut” a Meda: lo zoo pop con l’anima di cartapesta e inclusiva, il risultato di un lavoro di oltre un anno

Per oltre un anno, mani e sguardi diversi hanno dato forma a un vero e proprio zoo pop, dove la materia povera si trasforma in emozione. Ogni animale, modellato in scala reale, è rivestito con frammenti di manifesti cinematografici, un gesto ironico e poetico insieme: la leggerezza della carta incontra l’immaginario del cinema, in un dialogo continuo tra realtà e rappresentazione. Accanto alle sculture, la mostra presenta anche gli schizzi preparatori e i disegni tecnici che hanno accompagnato ogni fase del lavoro, rivelando la profondità del processo creativo e la precisione con cui l’immaginazione si è fatta forma.

“Cartapesta ribelle, animo autentico” è il motto della mostra, autentico perché riflette l’anima pura di chi crea senza sovrastrutture.

“Animal Aut” a Meda: lo zoo pop con l’anima di cartapesta e inclusiva, «la visione di welfare culturale»

«Il piacere di contribuire a questa mostra – le parole dell’assessore alla cultura di Meda, Fabio Mariani– ricalca in pieno la mia visione di welfare culturale. Un grazie particolare alla sensibilità degli Amici dell’Arte per il loro impegno durante tutto l’anno per offrire scorci caleidoscopici sul mondo dell’arte».