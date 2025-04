A Monza le arti al femminile, il Trionfo della Bellezza in Villa reale

Uno spettacolo poliartistico per celebrare le arti al femminile ambientato nella Venezia del ‘700. Si intitola “Il trionfo della bellezza” l’iniziativa promossa dalla Casa della Poesia di Monza, Parco Letterario Regina Margherita e Parco Valle del Lambro con Reggia e Comune di Monza in programma domenica 6 aprile alle 21 nel Salone d’onore della Villa reale.

A Monza le arti al femminile, le protagoniste della performance

Una performance tutta al femminile anche nell’esecuzione: drammaturgia e regia sono a cura di Giovanna Gagliardini. In scena la pittura dal vivo di Daniela Bendini con le musiciste del Trio Promusica Elena Colella (violino), Carla De Vito (fagotto), Anna Scolamiero (clavicembalo) con le danzatrici Sara Albano, Marika Cappellini, Cecilia Donetti.

A Monza le arti al femminile, la storia della pittrice Rosalba Carriera

La scena si svolge nel salotto della pittrice Rosalba Carriera, la “signora del pastello”, sul Canal Grande. Giovanna, detta Zanina, sorella di Rosalba e sua principale collaboratrice (fu una brava autrice di miniature), ha organizzato un concerto con le musiciste “figlie di choro”, cresciute all’ “Ospedale della Pietà”, celebre convento, orfanatrofio e conservatorio di Venezia. Rosalba non è presente. Sta lavorando alacremente nel suo atelier da giorni, in compagnia delle Muse ispiratrici, con l’intento di completare un’opera che susciterà stupore e meraviglia. È l’anno 1737, l’anno in cui Giovanna muore. L’ingresso è libero, ma occorre prenotare il proprio posto scrivendo una mail all’indirizzo: eventi@lacasadellapoesiadimonza.it.