Dopo la positiva performance di sabato 27 dicembre a Bernareggio, l’associazione Early Music Italia, nell’ambito della rassegna Brianza Classica, saluterà il 2025 con il concerto “Nel segno di Ravel”, che lunedì 29 dicembre, alle 21, sarà ospitato da L’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno (ingresso libero). La serata costituirà un omaggio al compositore francese Maurice Ravel, nel centocinquantesimo anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1875.
Musica: i protagonisti della serata artistica
Sul palco, il The Palm Court Quartet, formazione che annovera gli artisti David Simonacci (pianoforte), José Rodolfo Avila Pardo (violino), Daniel Myskiv (viola) e Giorgio Matteoli (violoncello), proporrà un reading concert per pianoforte e trio di archi, capace di ripercorrere i brani più celebri delle colonne sonore firmate da Nino Rota ed Ennio Morricone, nelle originali trascrizioni curate da David Simonacci. I momenti musicali avranno come intermezzi battute e dialoghi tratti dalle sceneggiature delle pellicole cinematografiche, interpretati dall’attrice Laura Riccioli.