Uno degli ultimi appuntamenti culturali proposti nel 2025 dall’istituto Levi di via Briantina a Seregno, diretto da Massimo Viganò, è stato un incontro che ha avuto come ospiti due esponenti dell’associazione Senza Veli sulla Lingua, partner nell’organizzazione della Camminata in Rosso, che alla fine di novembre ha caratterizzato in città la programmazione di iniziative curate in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ospiti sono state la presidente Ebla Ahmed e la counselor Annalisa Cantù.

Scuola: “Oltre la finestra” racconta una storia di vita vissuta

In questa circostanza, gli studenti delle classi terze dell’istituto hanno potuto assistere alla proiezione del cortometraggio “Oltre la finestra”, scritto e diretto dall’attore Francesco Testi, per raccontare la storia vera di una vittima di violenza che l’associazione ha seguito.

Scuola: l’importanza dell’educazione affettiva sotto la lente

Per Senza Veli Sulla Lingua, l’educazione affettiva, processo volto a sviluppare la consapevolezza e la gestione delle proprie emozioni e delle relazioni interpersonali, è fondamentale perché permette di riconoscersi in una varietà di emozioni spesso negate o vissute come sbagliate. L’obiettivo principale del progetto “Conoscere per prevenire” che l’associazione porta avanti nelle scuole secondarie di secondo grado, è stato sempre l’aiuto ai giovani a riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni, nonché a sviluppare abilità sociali che facilitino la convivenza pacifica e collaborativa con gli altri.