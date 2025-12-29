Brianza Nord Cultura e tempo libero

Seregno, lotta alla violenza di genere: proposto un cortometraggio all’istituto Levi

Ebla Ahmed ed Annalisa Cantù hanno guidato la visione di "Oltre la finestra", che racconta la storia di una persona seguita dall'associazione Senza Veli sulla Lingua
di
Seregno 2025 scuola istituto Levi violenza di genere
Da sinistra, Annalisa Cantù ed Ebla Ahmed

Uno degli ultimi appuntamenti culturali proposti nel 2025 dall’istituto Levi di via Briantina a Seregno, diretto da Massimo Viganò, è stato un incontro che ha avuto come ospiti due esponenti dell’associazione Senza Veli sulla Lingua, partner nell’organizzazione della Camminata in Rosso, che alla fine di novembre ha caratterizzato in città la programmazione di iniziative curate in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ospiti sono state la presidente Ebla Ahmed e la counselor Annalisa Cantù.

Scuola: “Oltre la finestra” racconta una storia di vita vissuta

In questa circostanza, gli studenti delle classi terze dell’istituto hanno potuto assistere alla proiezione del cortometraggio “Oltre la finestra”, scritto e diretto dall’attore Francesco Testi, per raccontare la storia vera di una vittima di violenza che l’associazione ha seguito.

Scuola: l’importanza dell’educazione affettiva sotto la lente

Per Senza Veli Sulla Lingua, l’educazione affettiva, processo volto a sviluppare la consapevolezza e la gestione delle proprie emozioni e delle relazioni interpersonali, è fondamentale perché permette di riconoscersi in una varietà di emozioni spesso negate o vissute come sbagliate. L’obiettivo principale del progetto “Conoscere per prevenire” che l’associazione porta avanti nelle scuole secondarie di secondo grado, è stato sempre l’aiuto ai giovani a riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni, nonché a sviluppare abilità sociali che facilitino la convivenza pacifica e collaborativa con gli altri.

L'autore

Seregnese, classe 1973, lavoro a “Il Cittadino di Monza e Brianza” dal 1998 e mi occupo dei paesi della Brianza Nord. Presidente del Circolo culturale San Giuseppe di Seregno tra il 2013 ed il 2019, ho curato in prima persona o partecipato alla stesura di più di una ventina di pubblicazioni, tutte riguardanti storie o personaggi della città in cui sono cresciuto e vivo.

Tags