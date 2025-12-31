“Segui con noi la stella fino al Bimbo nato a Betlemme”. È l’invito che accompagna la cinquantacinquesima edizione del corteo dei Magi, sacra rappresentazione promossa annualmente dall’oratorio San Rocco a Seregno, in programma martedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania. I figuranti muoveranno alle 9.45 dalla sede di via Cavour, per fare il loro ingresso un quarto d’ora più tardi nella basilica San Giuseppe, chiesa madre cittadina, dove è prevista la celebrazione di una santa Messa.
Corteo dei Magi: previste nel programma le visite a due Rsa
Al termine della funzione eucaristica, il corteo si rimetterà in marcia in direzione Santa Valeria. Qui, alle 11.45, Gaspare, Baldassarre, Melchiorre ed il loro seguito omaggeranno il presepe vivente, curato alla parrocchia locale ed allestito sul piazzale di fronte al santuario mariano. Alle 12 è quindi previsto l’incontro con gli ospiti della vicina Fondazione don Gnocchi di viale Piave, mentre alle 12.30 è contemplato quello con chi vive la realtà del Piccolo Cottolengo don Orione di via Verdi.
Corteo dei Magi: si cercano volontari in aiuto all’organizzazione
Le prove generali sono in calendario domenica 4 gennaio, alle 19, nella basilica San Giuseppe. Gli organizzatori contano sulla disponibilità di persone disposte a stirare, cucire e preparare i vestiti per il giorno dell’Epifania.