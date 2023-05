Monza lancia Visiona MovieFest: anche Aldo, Giovanni e Giacomo freschi di David di Donatello

Le sale dello Sporting club di Monza ospiteranno la prima edizione di “Visiona MovieFest”, due giorni di cinema e musica in compagnia dei protagonisti del grande schermo, nel segno della solidarietà, presentati mercoledì mattina alla presenza di Aldo Baglio. Monza lancia Visiona MovieFest: sei ospiti in due giorni L’appuntamento è per il 17 e 18 maggio nel salone principale dello Sporting. Tre ospiti in tre orari differenti per ciascuna delle due serate. Un’iniziativa – come ha spiegato lo scrittore Dario Lessa – nata dalla collaborazione tra Driadi Produzioni, Hemingway & Co e FF Agency, per sostenere la cooperativa La Meridiana. Le notizie per immagini Video Guarda altri video Cinema: Aldo Baglio presenta il Visiona MovieFest di Monza e annuncia il David di Donatello per il Trio Aldo Baglio è stato l’ospite d’onore della presentazione di “Visiona MovieFest” e ha annunciato il David di Donatello per il Trio. Guarda altri video

Monza lancia Visiona MovieFest: il programma del 17 maggio

Si inizia mercoledì 17 maggio, alle 19, con Gene Gnocchi, ospite del primo dei tre incontri in programma. Insieme al comico Silvio Cavallo renderà omaggio a Lina Wertmüller, regista della pellicola “Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica”, di cui il comico emiliano è stato protagonista. Alle 20 Mimmo Calopresti racconterà alcuni dei suoi lavori più importanti: “Preferisco il rumore del mare”, “L’abbuffata” e ancora “Aspromonte – La terra degli ultimi”, “Romanzo Radicale” dedicato a Marco Pennella e “Versace”. A dialogare con lui sarà Gianni Barbacetto giornalista de Il Fatto quotidiano. Alle 21 spazio al trio Aldo, Giovanni e Giacomo che ripercorreranno tre decenni di film di successo con il conduttore di Canale 5, Francesco Vecchi.

Monza lancia Visiona MovieFest: David di Donatello a Aldo, Giovanni e Giacomo

I tre si presenteranno (forse) con il David di Donatello che riceveranno il 10 maggio durante la serata ufficiale che si svolgerà ai Lumina Studios di Roma, trasmessa in diretta su Rai 1.

Monza lancia Visiona MovieFest: il programma del 18 maggio

Giovedì 18 maggio altri tre appuntamenti con altrettanti protagonisti del cinema. Alle 18.50 il regista Luca Calvani insieme a Francesco Ciampi e Elena Di Cioccio, presentati da Diana de Marsanich, presenteranno il film “Il cacio con le pere”. Alle 19.50 torna Silvio Cavallo per presentare il film “Il principe di Melchiorre Gioia”, insieme all’attrice Laura Locatelli. Alessandro Haber sarà ospite del terzo appuntamento della serata, alle 20.30, con una carrellata dei suoi film, raccontati da Alessandro Capitani e dalla musicista e poetessa Roberta Castoldi.

Monza lancia Visiona MovieFest: la cena di gala e come partecipare

La serata si chiuderà con una cena di gala a cui si potrà partecipare solo su prenotazione, allestita nel ristorante dello Sporting club e a favore della Cooperativa La Meridiana.

Per entrambe le serate sarà possibile acquistare (sul sito di Meridiana e su quello dello Sporting) i biglietti di ingresso non solo per le proiezioni e gli incontri con gli artisti ma anche per accedere al bar che sarà allestito all’esterno della villa. Qui Simone Besana si occuperà del djset proponendo musiche tratte da colonne sonore tra le più celebri. Dopo le 21.30 i Waddafolk, duo chitarra e violino, eseguiranno musiche dal vivo. È previsto un biglietto di entrata per il party (con consumazione compresa) e un altro biglietto per assistere agli incontri nel salone principale. L’accesso alle aree esterne è comunque garantito a tutti.

«Tutti i progetti che abbiamo avviato in questi anni, Slancio e il Paese ritrovato, sono costati 22 milioni di euro, di cui 8 ancora da pagare alle banche, ma sono stati possibili grazie al legame forte con la città e il territorio, grazie all’aiuto dei tanti che hanno creduto in noi anche con eventi come questo», ha spiegato Roberto Mauri.