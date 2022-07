Violento incidente a Barlassina, 52enne in rianimazione a Niguarda

È grave un 52enne coinvolto nella serata di sabato 9 luglio in un incidente a Barlassina. L’uomo, brianzolo, si trovava alla guida di una Wolkswagen Up e intorno alle 22.40 percorreva via Longoni all’altezza del civico 152, nella zona dell’Osteria Il Garibaldi.

Lì si è verificato l’incidente: la Wolkswagen è andata a impattare lateralmente contro una Bmw Serie 1 che sulla stessa strada stava facendo manovra svoltando a sinistra.

Incidente a Barlassina: 52enne sbalzato fuori dall’auto

L’impatto è stato violento: il 52enne alla guida della Wolkswagen è stato sbalzato fuori dall’auto ed è finito a terra proprio negli spazi dell’Osteria, riportando ferite gravi. Sul posto oltre ai soccorritori anche i carabinieri di Lentate sul Seveso per gestire il traffico, mettere in sicurezza l’area ed effettuare i rilievi che permetteranno di riscostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il 52enne è stato portato a Niguarda a Milano in prognosi riservata ed è in neurorianimazione. Illese le persone a bordo dell’altra auto.