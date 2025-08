Vimercate, un albero precipita su un’auto in sosta: lampi e grandine in Brianza

Un nubifragio breve. Ma la notte di temporali, lampi e grandine in che si è abbattuta tra venerdì 1 e sabato 2 agosto sulla Brianza Monzese ha lasciato il segno. Le squadre dei vigili del fuoco di Lissone, Monza, Desio e Vimercate hanno gestito svariate decine di richieste di soccorso, tra svuotamento di scantinati e box, allagamenti e taglio di alberi pericolanti.

Vimercate, un albero precipita su un’auto in sosta: stesso copione a Cologno Monzese

A Vimercate, nella frazione Velasca, un grosso albero è caduto su un’auto in sosta. Stesso copione a Cologno Monzese: un albero è finito sulla rampa condominiale che conduce ai box, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Interventi anche a Seregno, Desio, Lissone, Seveso e Monza.

Vimercate, un albero precipita su un’auto in sosta: si è alzato il livello di Seveso e Lambro

Il fiume Lambro e il torrente Seveso si sono subito ingrossati, anche se non destano preoccupazione. Emergenza anche in provincia di Lecco dove i pompieri hanno svolto circa 25 interventi tra Olgiate Molgora, Calco, Santa Maria Hoè e Paderno d’Adda, per rimuovere piante cadute e risolvere allagamenti. Sabato prevista pioggia e meteo in allerta fino a tarda sera, con Seveso e Lambro ancora in crescita.

