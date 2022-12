Vimercate, mamma cerca di svegliarlo e lui spacca tutto: arrestato un 33enne

Ha litigato con la madre e all’arrivo dei carabinieri gli si è scagliato contro: arrestato a Vimercate un 33enne accusato, in flagranza di reato, di “maltrattamenti contro familiari e conviventi”, “violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale” e “lesione personale”. I fatti sono accaduto lo scorso 30 novembre quando la mamma, una 56enne, pronta per andare a lavorare, avrebbe notato che il figlio non si era ancora alzato nonostante a sua volta di lì a breve fosse atteso al posto di lavoro.

Vimercate: rompe tutto, poi se la prende con i carabinieri

Quando ha cercato di farlo alzare dal letto l’uomo avrebbe cominciato ad inveire e a rompere alcuni oggetti in casa. La sorella, spaventata, ha chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri temendo che la situazione potesse degenerare. Due pattuglie si sono presentate nell’abitazione e il 33enne ha opposto loro resistenza finché è stato bloccato e, al termine di accertamenti preliminari, dichiarato in stato di arresto. Sottoposto a rito direttissimo, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma tutti i giorni presso la Stazione Carabinieri.